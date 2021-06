MALJKOVIĆ POSLE DEMOLIRANJA GRČKE: Skok nam uliva veliko samopouzdanje, može bolje

Košarkašice Srbije deklasirale su Grčku 85:51 za drugu pobedu u grupi B..

"Ako nama neko može da uzme 18 skokova u napadu, kao što je to uradila Italija, valjda i mi možemo nekome da uzmemo 18 skokova u napadu. To je bio zadatak, uzeli smo 20 skokova u napadu. Sad to treba da nastavimo, to treba da bude potpno normalna stvar za svaku utakmicu jer, čim smo sada imali toliko skokova, znači da možemo", rekla je Maljković posle meča.

"Možda ne možemo svaki put 20, ali zašto ne bismo svaki put imale sigurnih preko deset. To možemo da uradimo, to je nešto što krasi našu igru. To nam uliva veliko samopouzdanje, jer imaćemo drugu šansu, ako promašimo. Mislim da nam je to potrebno. Odigrali smo pametan presing, bez da pravimo neke divljačke penale, već da odradimo posao kako treba da se odradi. Nisam zadovoljna pozicionom odbranom, kao i kontranapadom, koji može da bude mnogo, mnogo bolji", kaže Maljković.

Sutra je slobodan dan na EP, takmičenje se nastavlja u nedelju u 12 sati utakmicom protiv Crne Gore za prvo mesto u grupi, koje vodi direktno u četvrfinale.

"Crna Gora igra ozbiljno, to je tim kome ćemo najozbiljnije moguće pristupiti. Imamo veliki respekt prema njima, prema njihovim vodehcim igračicama koje se jako dobro poznaju i koje su na odličan način se kvalifikovale na Evrobasket. Dobro ćemo pripremiti tu utakmicu. Ako ispravimo to o čemu sam pričala, onda čemo imati dobru utakmcu. Ako ne ispravimo, imaćemo problem sa Crnom Gorom", zaključila je Maljković.

(Kurir sport)