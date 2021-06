UŽIVO! ŠPANIJA - POLJSKA (0:0), Poljaci traže penal i napadaju!

Prvo poluvreme

6. minut - Prvi šut na gol, probao je Klih. Pozicija malo van šesnaesterca, lopta je pogodila deo mreže, iznad prečke

2. minut - Pao je Sviderski u šesnaestercu Španije, ali nema penala

1. minut - Utakmica je počela

Prvvo poluvreme

ŠPANIJA: Simon - M. Ljorente, Laport, P. Tores, Alba - Koke, Rodri, Pedri - Moreno, Morata, Olmo

POLJSKA: Ščensni - Berešinski, Glik, Bednarek - Jozvjak, Moder, Klih, Puhač - Sviderski, Zjelinski - Levandovski

Sastavi

Utisak je da Španci nikada više nisu bili potcenjeni nego na ovom turniru, i kako sada stvari stoje deluje da je fudbalska javnost imala pravo.

Naime, “furija” je u prvom kolu Evropskog šampionata odigrala jedan jako loš meč i samo remizirala protiv Švedske, a taj duel je završen bez golova. Ruku na srce, Španci su imali više prilika na tom duelu, ali ne treba zaboraviti ni da je skandinavska ekipa imala nekoliko sjajnih prilika za postizanje gola, pa je utisak da je nekako nerešen ishod i najrealniji.

Ono što je glavna razlika u odnosu na prvi meč kada je selekcija sa Pirinejskog poluostrva u pitanju je povratak u tim kapitena Busketsa, koji se oporavio od koronavirusa i očekuje se da bude u konkurenciji za sastav.

Kada se vratimo na kvalifikacije, izabranici Luisa Enrikea igrali su zaista sjajno pošto su bez većih problema zauzeli prvo mesto u svojoj grupi i to uz pet bodova viška u odnosu na drugoplasiranu Švedsku sa kojom su se između ostalog sastali i u prvom kolu EP, o čemu smo već govorili.

Što se tiče kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, Španija se u ovom trenutku posle tri odigrana kola nalazi na prvom mestu na tabeli uz sedam osvojenih bodova, i to pošto je “furija” do sada dva puta pobedila, ali i jednom remizirala, i to na startu kvalifikacija, mimo svih očekivanja na svom terenu protiv Grčke, kada je bilo 1:1.

Za kraj, na devet poslednjih mečeva u svim takmičenjima Španija nije doživela nijedan poraz, a u tom periodu su ostvarili četiri trijumfa uz čak pet remija.

Sa druge strane, kvalitet poljske reprezentacije nikada nije bio upitan, ali ono što je možda i najveći problem kada je ova selekcija u pitanju što nisu konstantni, pa zbog toga uostalom i nisu redovni na velikim takmičenjima.

Ovoga puta su Robert Levandovski i drugari do plasmana na Evropsko prvenstvo došli bez većih problema i to pošto su u svojoj kvalifikacionoj grupi osvojili ubedljivo prvo mesto sa čak 25 osvojenih bodova. Na deset odigranih susreta fudbaleri ove reprezentacije su ostvarili čak osam trijumfa, uz samo jedan remi, ali i jedan poraz, i to na gostovanju kod Slovenije, kada je bilo 2:0.

Nažalost, Poljska je ponovo loše startovala na velikom takmičenju, i to pošto su u prvom kolu doživeli poraz od Slovačke, a taj duel je završen rezultatom 1:2.

Slovaci su u Sankt Peterburgu poveli autogolom Vojčeha Ščešnog, nakon sjajnog solo prodora i udarca Roberta Maka u 18. minutu. Poljaci su uzvratili nakon samo trideset sekundi od počeka drugog dela preko Karola Linetija, ali je fudbaler Intera Milan Škrinijar postavio konačnih 2:1 za Slovačku, na dvadesetak minuta do kraja susreta.

Za razliku od prvog meča, poljski selektor ovog puta neće moći da računa na Krihovjaka koji je na duelu sa Slovačkom dobio crveni karton.

Za kraj, valja istaći da se Poljska do sada nije istakla u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo pošto su na tri odigrana susreta ostvarili jedan trijumf, jedan remi i jedan poraz.

Kurir sport