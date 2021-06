PROMENILA DRES: Svestrano TV lice napravilo transfer leta FOTO

Već smo mogli da je vidimo u vestima Euronewsa.

– Za sada mi je sve savršeno! Ekipa mi je super, super mi je sve što su mi predložili, a to je baš ono što sam htela da radim. Imamo neke nove projekte kojima se posebno radujem. To će krenuti negde od septembra. To je malo drugačija sportska priča, ali uključuje pevače, glumce, ljude koji vole sport i mislim da će to biti posebno zanimljivo gledaocima. Ja se tome najviše radujem. Krenuli smo malo to da snimamo. Radim na Euronewsu vesti. Kad počne sezona, radiću i sudijske emisije, ali o tom – potom. Tek sam došla i za sad sam oduševljena – priča Marina.

Možemo li da čujemo nešto o novom projektu, zvuči baš zanimljivo? Ako nije tajna, naravno…

– Ne znam da li jeste i nije, zato bih preskočila, ha, ha, ha. Uglavnom, plan nam je emisija koja će se emitovati od septembra, u kojoj ćemo sa javnim ličnostima pričati o sportu, predstavićemo ih na njihovom terenu, u zavisnosti od toga šta vole. Predstavićemo ih na drugačiji način, pričaćemo i o tome čime se bave, ali fokus je šta vole da treniraju, da prate, koje utakmice gledaju i da li stižu da idu na njih. Malo i o fizičkoj kondiciji, koliko je bitno za njihovu profesiju… Biće svašta i to me posebno raduje.

Ljubitelji sporta te znaju sa Sportkluba, tamo si bila jedno od zaštitnih lica.

– Ja sam tamo bogami bila 10 godina. U početku sam imala sreću i privilegiju što su mi dozvolili da studiram i završim master (Fakultet organizacionih nauka – Ljudski resursi), tako da sam bila fokusirana na obrazovanje, a u međuvremenu sam pekla zanat. Dakle, prvo sam se bavila školovanjem, a onda sam počela da radim. Moj prvi javni nastup je bio Moto GP i odlazak u Barselonu sa mojim dragim kolegom Srđanom Ercegom. To mi je prvi susret sa kamerom, a nakon toga sam počela da radim studijske emisije. Bila sam urednik godinama, uređivala sam sportske vesti, kako na Sportklubu, tako i na N1. Ono što najviše volim da radim su studijske emisije u kojima sam najavljivala fudbal, Premijer ligu, koju najviše volim, i Primeru, koja je sad na Areni, tako da sam došla u pravom trenutku. Radila sam i druge sportove, ali fudbal mi je ipak najvažniji – odgovara Sekulićeva.

Čime te je Arena privukla i kako si se odlučila na, kako se to kod nas kaže, spektakularni transfer?

– Areni me privukla dobra ponuda, ali kad kažem “dobra ponuda”, ne mislim finansijska, nego na ono kako oni mene vide i šta žele od mene i kakve planove imaju. Meni je to vrhunski. Sport volim, to je nešto u čemu sam dobra, a mnogo mi se svidelo šta na Areni očekuju od mene. Ja se nadam da ću ispuniti očekivanja. Arena se širi programski, stižu nove lige, a tu su i nove prostorije, pa Euronews...

– Sve mi se sviđa! Vidi se da je mnogo uloženo, ali, opet, ne mislim finansijski, nego kako sve to izgleda. Uloženo je i u ljude, videla sam mnogo njih koje znam od ranije i sa drugih televizija i mnogo sam srećna što ću moći da sarađujem sa njima. Ovde ima mnogo ljudi od kojih mogu da naučim, što će mi značiti za napredak u karijeri. Ma, sve mi se sviđa, ne znam ni šta da izdvojim.

Marina priča vrlo samouvereno, tečno i šarmantno i razgovor sa njom je stvarno lak. Što i nije toliko čudno jer je u pitanju svestrana mlada žena, sa mnogo interesovanja. Ali, pre nego što pređemo na to, mora se pomenuti i odrastanje, odnosno, verovatno i glavni uticaj na karijeru, koja je praktično bila neizbežna.

Ona je ćerka Jovana “Cige” Sekulića, jednog od najčuvenijih sportskih novinara, koji je decenijama pisao za Sport i Večernje novosti.

– Svi koji se bave sportom ili ga prate znaju ko je on. Od kad sam bila mala u mojoj kući su se pratile utakmice i fokus je bio na fudbalu, ali kod mene se apsolutno sve gledalo i navijalo. Znalo se od malena to kod mene, tako da – što se toga tiče, mislim da sam ga lepo nasledila. I mislim da ću tek. Povukla sam na njega – odgovara Sekulićeva.

Da li je otac davao savete, kritike?

– Jeste u početku. Sada ne, sad me samo hvali. Ali, u početku mi je mnogo značilo što imam njega kod kuće, da mogu sa njim da pričam, da mi pomogne, da mi sugeriše, ali i da me spusti, da me smiri, kad si mlad, pa poletiš, pa misliš da si mnogo bitan… I mnogo sam ponosna, jer koga god da sam upoznala u svojoj profesiji, čula sam mnogo lepih reči i mnogo mi je značilo. Ostvarila sam i mnogo kontakata preko njega – kaže Marina.

Televizija i sportsko novinarstvo nisu jedine strasti 29-godišnje Beograđanke, daleko od toga.

– Od kad sam bila mala, bavila sam se slikarstvom i pisanjem. U slikarstvu sam bila uspešna, imala sam svoju samostalnu izložbu, osvojila sam prvo mesto u Moskvi za najbolju sliku Evrope. Najviše sam slikala mrtvu prirodu, a slikali smo svime, od akvarela, preko pastela, do olovke i senčenja… Olovka mi je omiljena tehnika. Stvarno sam bila uspešna, ilustrovala sam knjige, imala sam 10 kolektivnih izložbi osim samostalne, išla sam i na vajanje, ali pisanje je nekako presudilo. Uvek sam sebe videla sebe kao pisanog novinara, ali život me odvukao na televiziju. Imala sam u početku i malo tremu i bila sam skeptična, ali sam napravila pravi potez – kaže Sekulićeva, ali naglašava da nije nikad odustala od pisanja, štaviše:

– Napisala sam knjigu u kojoj sam izašla iz sportskih tema. U pitanju je ljubavni roman. Istinite priče Beograda: sve što se dešava devojkama u potrazi za ljubavlju. I bilo je odlično, odziv je neverovatan, nisam čula nijedan negativan komentar.

– Mogu i ja sad da pričam, ali najbolje bi bilo da se kupi knjiga, ostalo je još malo od ovog tiraža. Zove se “Ko je ona?”. Ono što je posebno zanimljivo jeste da sam ukrala priče svojih drugarica, koleginica, devojaka koje poznajem, pa i svoje, i sve sam stavila na papir, jer je ljubav neiscrpna tema – odgovara Marina.

Kurir sport / 24sedam