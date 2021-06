OČAJAN RADNIK I FANTASTIČAN MOMAK: Murinjo otkrio sve o Belgijancu

"Fantastičan igrač koji očajno trenira. Možete zamisliti šta bi bio sa super profesionalnim pristupom treningu. Ipak, na kraju, on je neverovatan momak", rekao je Murinjo.

foto: EPA-EFE/Neil Hall

Portugalac je zatim dodao:

"Kada on izađe na teren, ne vidite ono što je radio na treninzima, nego vidite samo refleksiju njegovog talenta. On je fantastičan fudbaler, a ne možete da zamislite šta bi bilo da je vrhunski profesionalac. On uopšte ne izgleda da pripada sadašnjoj generaciji igrača. On je veoma tih, fokusiran na porodicu, na decu, roditelje, na miran život, ali dolazi na treninge svako jutro i ne radi mnogo", objasnio je Murinjo.

Kurir sport