"Škoti su impresivni, odlični, imaju sjajan elan, srce i ratničku krv. Verujem da mogu u osminu finala", rekao je Rednap.

Rednap ne veruje u " vatrene" koji ga nisu impresionirali do sada "Hrvatska je slaba. Igra vrlo skromno. To što sam video govori mi da Škotska ima velike šanse za pobedu. Hrvatska je u poslednjih 25 godina imala veliki broj velikih svetskih igrača i zato me čudi kako danas neprepoznatljivo izgleda", dodao je on.

Kurir sport