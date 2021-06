MILOVAN SIKIMIĆ, KOORDINATOR OMLADINSKE ŠKOLE ČUKARIČKOG: Klub želi da nastavi da pravi igrače za velika dela

Posle bogate igračke karijere, u kojoj je između ostalog nastupao za Partizan, kao i francuske timove Gengamp i Strazbur, Sikimić je radio u Fudbalskom savezu Srbije, a novi angažman dobio je na Banovom brdu.

- Najpre bih želeo da se zahvalim predsedniku kluba Draganu Obradoviću i direktoru Vladimiru Matijaševiću, što su me doveli u klub. Dugo se poznajem sa sadašnjim tehničkim direktorom Goranom Grkinićem, već sarađivali smo u Fudbalskom savezu Srbije, gde sam takođe radio i sa Matijaševićem. Imali smo dobru saradnju, odlično se razumemo, siguran sam da će tako biti i u Čukaričkom – kazao je na početku razgovora Milovan Sikimić.

Novi koordinator Omladinske škole je potom u najkraćim crtama pojasnio koje će biti njegovo zaduženje na Banovom brdu.

- Ovde smo svi na zadatku da napravimo on što klub od nas zahteva, a to su igrači za prvi tim, i ujedno za velika dela. Naravno, sve uz saradnju sa trenerima u mlađim kategorijama i prvom timu. Biću najviše na terenu, to je ono što mene prioritetno interesuje. Tu sam da im maksimalno pomognem, za naše trenere i igrače u Omladinskoj školi njih neće biti vremenskog limita što se tiče mog rada. Želja mi je da njima bude lakše, da naučim i ja dosta toga, i što je najvažnije, da unapredimo te momke, da bi Čukarički u svakom trenutku imao igrače za prvi tim.

Istakao je Sikimić i sjajnu organizaciju kluba, koji je odavno poznat po svojoj Omladinskoj školi, čime će mu posao biti i dodatno olakšan.

- Klub je veoma dobro organizovan, zna se hijerarhija, koja mora da se poštuje, to je najbitnije u svakom kolektivu. U ovom sistemu postoje dobre stvari i onaj ko je došao ne sme da ruši to što valja. Tu sam da pomognem svojim iskustvom, pre svega igračkim, da prepoznamo momke koji mogu da budu oslonac prvog tima u budućnosti – istakao je Sikimić.

Sikimić je igračku karijeru završio u Francuskoj 2016. godine, ali je odmah potom nastavio da radi u fudbalu.

- Po završetku igračke karijere, bio sam najpre u rodnom Smederevu, takođe na poziciji koordinatora Omladinske škole, bio sam i pomoćnik u prvom timu. Trenutno sam u Fudbalskom savezu Srbije u Instruktorskoj službi, ujedno sam i pomoćnik u selekciji do 20 godina Aleksandru Rogiću.

Tokom rada u Savezu, Sikimić se često susretao sa najtalentovanijim momcima ekipe sa banovog brda.

- U svakoj nacionalnoj selekciji ima dosta igrača iz Čukaričkog, to najbolje govori o dosadašnjem radu kluba, nadam se da ćemo nastaviti tu praksu.

Sikimić je i nagovestio kakav je plan sa omladincima i kadetima Čukaričkog, odnosno kad će početi sa pripremama za novu sezonu.

- Definitivno su nam omladinska i kadetska selekcija dve najvažnije, ali čitav sistem je usko povezan sa samim radom u još mlađim generacijama. Kao što omladinci treba da daju igrače za prvi tim, tako i pioniri treba da daju igrače za kadete, i tako dalje... Omladinci i kadeti će početi pripreme 5. jula, na bazične pripreme će ići 19. jula na Zlatibor. Tu ih čeka dosta prijateljskih utakmica, na kojima ćemo da iskristališemo tim.

Posebno je Sikimić pohvalio momke koji su još u omladinci, pa i kadeti, a već su zaigrali za prvi tim, ujedno je imao i savet za njih.

- Te dečake sam upoznao već u selekciji do 20 godina, poseduju dosta kvaliteta, vrlo su perspektivni. Na dobrom su putu, treba da rade i da imaju kontinuitet. Probaćemo da im to obezbedimo – napomenuo je Sikimić.

Direktor kluba Vladimir Matijašević je nedavno obelodanio da će Čukarički potpisati ugovor o saradnji sa BASK-om, u koje bi trebalo da šalje najtalentovanije dečake koji kucaju na vrata prvog tima belo-crnih.

- To je sjajna stvar. Klub kao što je Čukarički treba da ima svoj razvojni tim, naravno uz dužno poštovanje BASK-a koji treba da gleda i svoje interese. Mnogo bi ta sardanja značila organizovanom klubu kao što je naš, pre svega za igrače koji prerastu omladinski fudbal, a ne mogu odmah da zaigraju za prvi tim – zaključio je Sikimić.

