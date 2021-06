HRVATSKA JE SVEMIRSKI BROD ZA SVE U REGIONU: Bivši fudbaler Zvezde izrekao niz pohvala na račun Vatrenih i kritikovao Srbiju

"Od svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, jedino Hrvatska ima stalni kontinuitet nastupa na velikim takmičenjima i ostvarila je senzacionalne rezultate. Hrvatska ima visok nivo nastupa, a ako znamo da je u dvadeset godina osvojila svetsko srebro i svetsku bronzu, onda mislim da je jasno o kakvoj fudbalskoj sili pričamo. U tom kontekstu Hrvatska je svemirski brod za sve ostale države iz regiona", rekao je Vukomanović.

Naredni rival Hrvatske je selekcija koja je u baražu zaustavila Srbiju, Škotska.

"Škoti su dobra, tvrda ekipa, koja je na EURO došla tako što je u baražu izbacila Srbiju. No, to nije nikakav pokazatelj njene snage. Srbija nije dobar primer jer se radi o reprezentacije koja od razilaženja s Crnom Gorom nema nikakvu ideju, plan ni strategiju. Ovakvu Srbiju samo neki incident može dovesti do nekakvog baraža, ali ništa više od toga", dodao je on.

Hrvatska i Škotska se sastaju u utorak od 21.00, a selekciji koju sa klupe predvodi Zlatko Dalić neophodna je pobeda kako bi imala šanse da se domogne osmine finala.

Kurir sport