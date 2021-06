MORATA DOBIJA JEZIVE PRETNJE PRED MEČ SA HRVATSKOM: Nisam mogao da zaspim 9 sati, nadaju se da će mi deca umreti! (VIDEO)

Meč između Španije i Švedske u Sevilji (0:0) obeležili su brojni promašaji, a akter nekih od njih bio je upravo Alvaro Morata.

Takođe, na meču protiv Poljske (1:1) viđena je ista situacija.

"Za mene je Morata veliki napadač koji rade jako važne stvari za tim. Kako u napadu, tako i u odbrani. Nije dao gol i treba da se nosi sa tim. Navikao je. Ali bilo bi mu mnogo lakše kada bi imao publiku uz sebe", branio je Luis Enrike nesrećnog fudbalera, ali ni to nije mnogo pomoglo jer su navijači bili izuzetno nemoilosrdni prema španskom golgeteru.

Sledeći duel Španija igra protiv Hrvatske, a Morati ne prestaju da stižu zastrašujuće poruke.

"Posle utakmice s Poljskom nisam mogao da zaspim devet sati. Primio sam toliko pretnji, uvreda članovima moje porodice, poruka u kojima mi pišu kako se nadaju da će mi deca umreti. Ali sad sam dobro. Možda bih pre par godina bio uništen. Proveo sam par nedelja izolovan od svih i to mi pomaže", rekao je Morata u razgovoru za španske medije, pa nastavio:

🇪🇸 @AlvaroMorata, en @partidazocope 🤔 "Estuve 9 horas sin dormir tras el partido ante Polonia" 🤬 "He recibido amenazas, insultos a mi familia, que ojalá se mueran mis hijos..." 😡 "Me molesta que lo tenga que vivir mi mujer y que a mi hijos les digan de todo"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/d4gNTI3mcp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 24, 2021

"Možda na Euru nisam napravio posao onako kao što je trebalo. Shvatam da me kritikuju zato što nisam dao gol, ali želim da se ljudi stave u moju poziciju. Nemaju pojma kako je to primati pretnje kakve ja primam, čitati "nadam se da će ti deca umreti"... Kad se dogodi neka tragedija, reći će 'Bilo je to lepo dete'... Svaki put kada uđem u sobu, telefon stavim na drugi kraj prostorije. Najviše mi smeta ono što govore mojoj ženi, mojoj deci. Njima takođe govore sve te užasne pretnje i uvrede", otkriva golgeter Španije.

Španija meč osmine finala protiv Hrvatske igra u ponedeljak 28. juna u Kopenhagenu.

