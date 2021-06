TRAGIČAR HOLANĐANA BRUTALNO ISKREN: Izgubili smo zbog moje greške!

Holandski fudbaler Matejs de Liht rekao je danas da je odgovoran za poraz svoje ekipe od Češke u osmini finala Evropskog prvenstva.

"Osećam se loše. Izgubili smo zbog onog što sam ja uradio. Nisam smeo da dozvolim da lopta odskoči... Momci su se borili i ponosan sam na to, ali osećam se loše", rekao je De Liht.

Fudbalska reprezentacija Holandije izgubila je danas u osmini finala Evropskog prvenstva od Češke sa 2:0.

De Liht je u 55. minutu meča dobio crveni karton pošto je igrao rukom. Sudija Sergej Karasev mu je prvo pokazao žuti karton, ali je posle upotrebe VAR tehnologije isključio Holandjanina.

Kapiten Holandije Djordjino Vajnaldum rekao je da je posle crvenog kartona sve bilo mnogo teže.

"Golovi koje smo primili, šanse koje nismo iskoristili, sve to nam prolazi kroz glavu... Posle crvenog kartona stvari su postale teže", rekao je Vajnaldum.

"Ceo meč je bio težak. Nekako nismo uspevali da se nosimo sa njihovim pritiskom. Nismo uspevali da dodjemo do prostora. U prvom poluvremenu smo stvorili nekoliko šansi, ali to nije bilo dovoljno", dodao je on.

