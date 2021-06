MAMA IZ PAKLA: Zabranili joj da dolazi na sinove treninge, zbog nje je ostao bez ugovora! SADA JE NAPRAVILA RASULO MEĐU FRANCUZIMA

"Mamin sin" Adrien Rabio ne uspeva da pobegne od skuta svoje ambiciozne majke Veronike.

Žena sa kojom gotovo nema pregovora Veronika Rabio predstavlja veliku nedaću za svakog trenera, skauta, menadžera... ali i saigrača francuskog reprezentativca.

Fudbaleri Francuske bili su glavni favoriti za osvajanje Evropskog prvenstva, ali su doživeli eliminaciju već u osmini finala.

Nakon kraha protiv Švajcarske izbio je žestok skandal, a u glavnoj ulozi našla se mama fudbalera Juventusa Veronika Rabio.

foto: Profimedia

Veronika je napala članove porodice Pola Pogbe, a onda je oplela po najboljem igraču francuskog tima Kilijanu Mbapeu.

"Mama iz pakla" je izvređala Pogbu i njegovu porodicu, zbog izgubljene lopte na sredini terena, pre gola Švajcarske za 3:3.

Nakon toga red je došao na Kilijana Mbapea. Kada je as PSŽ-a promašio penal, Veronika je osula paljbu. Napala je njegove roditelje, poručila im je da je njihov sin arogantan i da mora odmah da promeni ponašanje.

Lista ispada gospođe Rabio je podugačka. Ona ne razmišlja o tome da bi svojim nepromišljenim postupcima mogla da naškodi svom sinu. Svi koji znaju za Rabioa, znaju i za njegovu krajnje ekscentričnu majku.

Rabio je trenutno igrač Juventusa. Ima zapaženu karijeru, ali mnogi fudbalski stručnjaci smatraju da je mogao da postigne mnogo više, da je držao mamu po strani.

Podsetimo, Rabio je odbio poziv Dešana pred početak prethodnog Mundijala, a PSŽ ga je sklonio iz prvog tima jer nije želeo da produži ugovor koji mu je isticao. Preciznije, mama nije htela da se ugovor produži.

I tako je mladi Adrien završio na pozajmici u Tuluzu de je 13 puta istrčao na teren i postigao jedan gol, a onda je 2019. godine potpisao za "staru damu".

foto: Profimedia

"Stupio sam u kontakt sa Adrijenom Rabioom, pošto sam hteo da porazgovaramo. Ali zvala me je njegova majka, želela je da dođe sa njim, a ja sam želeo da se vidimo nasamo. Onda je on odlučio da se sretnemo. Međutim, njegova majka je sve upropastila", predsednik FS Francuske, Boel Le Graet prebacio je krivicu na Veroniku, bez otkrivanja detalja zbog čega nije došlo do viđanja sa fudbalerom.

A sve je počelo 2012. godine, kada je još maloletni Adrijen potpisao profesionalni ugovor za Parižanima. Samo nekoliko meseci kasnije majka je tražila od uprave kluba da ona i drugi njen sin putuju zajedno sa klubom na zimsku turneju. Kao obrazloženje je navela da svi ostali vode supruge i decu. Klub je prihvatio njen zahtev, ali da sama snosi troškove puta. Uvređena Veronika je odmah zatražila transfer za svog sina.

Kao posledica poteza brižne majke Adrijen je poslat na pozajmicu u Tuluz, ili je ipak majka bila ta koja je poslata u Tuluz. Po oblačenju ljubičastog dresa, mama Rabio je tražila da prisustvuje svim treninzima. Odbijena je, a tadašnji trener Alen Kazanova je izjavio:

"Nisam želeo da dozvolim da mu bude neprijatno pored saigrača".

Veronika se potom žalila jer nije mogla da bude sve vreme uz, tad još maloletnog Adrijena, dok je on u klubu. Tadašnji sportski direktor Leonardo joj je dozvolio ulazak u klupske prostorije, ali je to nije zadovoljilo. Ponudila je sina Monaku preko njihove sekretarice Stefan Lorenci.

Usledile su peripetije koje je zabiberila Veronika, a onda je na kraju taletovani fudbaler završio u redovima "stare dame" gde je i danas.