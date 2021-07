BRĐANI BOLJI OD ZMAJČEKA: Čukarički nadigrao Olimpiju, četvrti trijumf u Sloveniji!

U neizvesnom meču Brđani su pobedili Olimpijou koju sa klupe predvodi Savo Milošević. Brđani su poveli u finišu prvog poluvremena, Čolović je iz kornera odlično ubacio loptu, a Jovanović bio nepogrešiv. Slovenački tim je izjednačio posle diskutabilnog jedanaesterca u 50. minutu, ali je trijumf, takođe golom sa bele tačke obezbedio kapiten Docić – 2:1.

Olimpija je bolje počela meč, u kratkom vremenskom intervalu Ljubljančani su imali tri šuta ka golu Mićovića. Prvi put već u drugom minutu, Elsnik je glavom probao posle ubacivanja iz ugla, ali je Šapić bio oprezan, izbio je loptu u korner. Posle novog ubacivanja iz ugla, pokušao je i Mlinar, ali je bio neprecizan. Već u sedmom minutu još jedna prilika za Slovence, posle ubacivanja iz slobodnog udarca Petrov je tukao glavom iz vrlo dobre pozicije, srećom po Mićovića lopta je otišla pored leve stative njegovog gola.

U 17. minutu prva prilika za Brđane, i to idaelna. Mijailović je odlično prosledio loptu do Jovanovića, koji je još bolje uposlio Čolovića, ostavio ga je u situaciji „jedan na jedan“ sa golmanom Olimpije, ali mi je on ukrotio udarac sa 15 metara. Uzvratili su „zmajčeki“ u 20. minutu, Nukić je bio u vrlo dobroj poziciji, snažno je šutirao sa 15 metara, Mićović je boksovao loptu, samo do Petrova, koji je sa sedam-osam metara uputio još jedan udarac, ali je Šapić požrtvovanim startom izblokirao rivala.

Kako se poluvreme bližilo kraju, tako je igra Brđana postajala sve bolja. U poslednjim trenucima poluvremena Savić je pored dvojice igrača izborio korner, Čolović je sjajno ubacio loptu iz ugla, a Jovanović sve to odlično ispratio i glavom zakucao loptu u mrežu Olimpije – 1:0. Posle pet minuta igre u nastavku Slovenci su izjednačili. Glavni arbitar je dosudio diskutabilan jedanaesterac za domaće posle starta Tanasijevića, a siguran realizator najstrože kazne bio je Nukić, golman Petrović bio je nemoćan – 1:1.

Samo koji minut kasnije Olimpija je mogla do brzog preokreta, ali je Korun sa šest metara šutirao preko gola Čukaričkog. U 56. minutu maler za Brđane, Čolović je polomio mali prst na desnoj šaci, morao je iz igre, a njegovo mesto zauzeo je Endijae. Mogao je Kovač mnogo bolje da reaguje u 59. minutu, bio je u dobroj poziciji, ali je suviše oklevao pa je propala dobra prilika da belo-crni ponovo povedu.

Posle mirnijeg perioda igre, Čukarički je imao odličnu priliku, Janković je izbegao ofsajd zamku i izašao sam ispred golmana, ali je iz idealne pozicije šutirao koji santimetar pored gola. Nedugo potom, belo-crni su još jednom izbegli ofsajd zamku, ali je linijski arbitar visoko podigao zastavicu i sprečio zicer za Jovanovića.

Posle grube greške odbrambenih igrača Olimpije odličnu priliku je imao Čolić, prihvatio je loptu na 14 metara od gola, lažnjakom izbacio čuvara i potom pogodio prečku. U 83. minutu sjajna prilika za Brđane, Roganović je odlično ubacio loptu sa leve strane, najmlađi u timu Spasojević bio je najviši u skoku, ali je zamalo bio neprecizan. Ipak, nepravdu je u prvom minutu nadoknade ispravio Docić, koji je posle igranja rukom jednog igrača Olimpije bio precizan sa bele tačke - 2:1.

Čukarički – Olimpija 2:1 (1:0)

Strelci: 1:0 – Jovanović u 45, 1:1 – Nukić iz jedanaesterca u 50, 2:1 - Docić iz jedanaesterca u 90+1. minutu. Stadion: ŽAK u Ljubljani. Gledalaca: 50. Sudija: Pevec. Žuti kartoni: Ostrc, Petrov (Olimpija).

ČUKARIČKI: Mićović, Stevanović (od 62. Nikčević), Šapić (od 69. Drezgić), Tanasijević (od 78. Radojičić), Tošić (od 78. Roganović), Mijailović (od 46. Docić), Kovač (od 72. Čolić), Čolović (od 56. Endijae), Savić (od 46. Janković), Kajević (od 62. Lukić), Jovanović (od 72. Spasojević).

OLIMPIJA: Nejc, Mlinar (od 62. Ratnik), Korun, Gliha (od 72. Šme), Boaći, Tomić (od 72. Kapun), Ostrc, Sešlar (od 62. Suljanović), Elsnik, Petrov (od 72. Bončina), Nukić (od 72. Fogec).

Kurir sport