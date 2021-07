NJEGOVE METODE KORISTILA JE I ZVEZDA: Italijanski bankar NACRTAO Manćiniju 4380 AKCIJA iz prekida!

Iz tog razloga mnogo pažnje posvećuje prekidima.

Zato je specijalno za EURO angažovao Đanija Via italijanskog bankara i velikog zaljubljenika u fudbal.

U pitanju je čovek koji od prekida u fudbalu napravio pravu nauku.

On je Manciniju nacrtao 4380 akcija iz prekida.

Naime dok je bio trener četvrtoligaša Treviza, Vio se fokusirao na usavršavanje prekida.

Ključ u njegovom timu bila su dva blizanca koji su bili slični pa protivnički igrači nisu znali koga čuvati. Realizacija je bila sjajna. To je bila osnova za njegov završni rad u kojem se bavio prekidima, a rad je kasnije pretvorio u knjigu “Dodatnih 30 posto”.

- Sve što ću reći jest da morate detaljno analizirati svakog svojeg igrača i naći mu specifičan zadatak tokom prekida. Najvažniji je tajming - rekao je Vio jednom prilikom.

foto: Dado Đilas

Knjiga je 2005. došla do Valtera Zenge, koji je tad vodio Crvenu zvezdu i srpski klub radio je po tim smernicama. Kad je otišao u Kataniju, Zenga je insistirao da mu u stručnom štabu bude Vio.

No on se nije želio odreći posla u banci pa je Zenga dogovorio da avionom dolazi četvrtkom i bude u klubu do nedelje. Od 44 gola koje je Catania zabila i spasila se od ispadanja, čak 17 ih je palo iz prekida. Mancini je znao čiji broj mora okrenuti.

Kurir sport