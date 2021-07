DOČEKALI SMO DAN DA SE PUBLIKA VRATI NA STADION! Terzić: Sanjam Zvezdu u Ligi šampiona! VIDEO

Crvena zvezda sezonu započinje u petak 16. jula kada će od 20 časova dočekati Vojvodinu na stadionu "Rajko Mitić".

- Dočekali smo i taj dan da se publika vraća na stadion. Sa nestrpljenjem čekamo meč. Osećam kao da su se navijači uželeli utakmica i naše igre. Očekujem bar 25 hiljada ljudi, dobro smo se pojačali... Mnogo očekujem od naredne sezone i pozvao bih navijače da dođu u što većem broju da nas podrže. Informacije koje sam dobio jutros kažu da prodaja ide neverovatno dobro, da se prevazilaze očekivanja. Na pravom smo putu, narod je zadovoljan onim što smo uradili. Mnogo se očekuje od nas i to nas čini srećnim i zadovoljnim - počeo je Terzić.

Zvezda je pod kaznom od UEFA-e, pa će za prvu evropsku utakmicu što se tiče publike biti korekcija.

- Jednu utakmicu igramo bez publike, tačnije mogu da dođu samo deca do 14 godina, preko osnovnih škola i školica fudbala. Koristim i ovu priliku da ih pozovem, da dođe što veći broj mališana, da bude 25 hiljada dece... Na sedmoro ili osmoro dece treba da bude jedan odrasli i definitivno možemo da napravimo spektakl. Treba nam njihova podrška da bi prošli u naredno kolo.

Pravi se i Mediko blok, kao i najmodernija teretana u sklopu stadiona.

- Već dve godine radimo na tome. Pravimo Mediko blok i najmoderniju teretanu, sve to će biti oko 400 kvadrata. Sledeće nedelje kad se vratimo u Beograd će se radovi privesti kraju, a uslediće i svečano otvaranje na kom će ljudi moći da vide pod kojim uslovima će trenirati Zvezdini prvotimci.

FSS je doneo odluku da od naredne sezone - četiri strana fudbalera mogu da budu na terenu, a da neograničen broj igrača koji nema srpski pasoš može da sedi na klupi.

- Čekali smo tu odluku i ona je u potpunosti fudbalska. Krucijalno se ništa nije promenilo što se tiče zaštite srpskih igrača, jer će ih i dalje sedmorica biti na terenu. Ono što je bilo nelogično je da se broj stranaca na klupi ograničava. U ovakvoj situaciji, treneru Dejanu Stankoviću i ostalima je sada ostavljena mogućnost da imaju kvalitetnog stranca na klupi i da stranac menja stranca. Imali smo problema sa tim, jer je čest bio slučaj da imamo šest ili sedam stranih fudbalera, pa da trojica ostanu na tribinama. Nije to pozitivno delovalo na njih, pre svega sa psihološkog aspekta, jer je ispadalo kao da su višak, a nisu, već su to bili administrativni razlozi. Doneta je fudbalska odluka, a to utiče i na naše razmišljanje o prelaznom roku. Nije nam prioritet bio levi bek stranac, ali videćemo. Razgovarao sam sa Rodićem, želimo da on potpiše novi ugovor, to planiramo i sa Ivanićem, a već je urađeno sa trenerom Stankovićem i Kataijem. Oni su stub i kamen temeljac našeg kluba. Voleo bih da Rodić ostane do kraja karijere u našem klubu, jer smatram da tako domaćeg i kvalitetnog levog beka, sposobnog da igra u oba pravca - ne možemo da dovedemo. Videćemo za stranog levog beka, nije prioritet posle razgovora sa Rodićem.

Govorio je Terzić i o ideji skraćivanja Superlige na 10 ili 12 klubova.

- Ima argumenata i za i protiv. Ako gledamo iz ugla Crvene zvezde, nama je interes da bude što manje klubova, kako bi se koncentrisao kvalitet i da bi se podigao iznos za TV prava, da bi dobili veći deo "kolača". To je profesionalno argumentovano sa naše strane, kao i iz ugla Partizana, Vojvodine i Čukaričkog koji bi da igraju jaču ligu, a to nam donosi veću spremnost za Evropu. S druge strane, ako gledamo društveni aspekt, naš zahtev može da deluje sebično i da podseti na pokušaj formiranja Superlige u Evropi. Barselona, Juventus, Inter, Milan i engleski klubovi su imali interes da naprave takmičenje gde bi igrale jake ekipe, ali desio se bunt naroda, jer fudbal ima istoriju. Za Zvezdu je veliki praznik kada u Beograd dođu Liverpul i Bajern, iako oni hoće da igraju sa sebi ravnima što se tiče budžeta, ali isto tako Kragujevac, Leskovac, Loznica vole da ugoste Crvenu zvezdu i to bude praznik za ceo taj deo Srbije. Kad bih bio predsednik FSS-a, gledao bih iz tog ugla, a bio sam svojevremeno i tad sam hteo da favorizujem manje sredine van Beograda, nisam hteo da se desi "beogradizacija" srpskog fudbala. Želeo sam da strateški centri sa potencijalom u smislu broja stanovnika, infrastrukture i dece napnu sebe da budu kvalitetniji, a to mogu samo kroz kvalitetne ljude, jer oni prave vrednost. Klubovi van Beograda dobijaju veliku pomoć od samouprava, ali moraju da se potrude više.

Rival Zvezdi u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona biće bolji iz meča Makabi - Kairat.

- Makabi dolazi iz fudbalskije zemlje i jače lige i blagi su favoriti u tom duelu, što znači i teži protivnik za nas. Opet, Kairat je u vlasništvu mog velikog prijatelja koji je u poslednjoj deceniji mnogo uložio u fudbal i ni tamo nam ne bi bilo lako, jer je dug put, nekoliko vremenskih zona razlike i slično...U ovom trenutku nam je svejedno i bavimo se našim vrlinama i manama. Zadovoljni smo pripremama, ko god da nam bude rival, ne bežimo od toga da smo favoriti. Nećemo nikog potceniti, maksimalno ćemo pristupiti svemu, jer je ulog veliki.

Prezadovoljan je Terzić onim što je urađeno u prelaznom roku.

- Zaista sam prezadovoljan. Doveli smo šest izvanrednih igrača koji prave veliku razliku. Pre svega mislim na Dragovića koji je igrač vrhunske klase i ne pamtim kad je naš klub imao fudbalera koji standardno igra na Evropskom prvenstvu po 90 minuta i dolazi pravo odatle na trening Crvene zvezde. Igrač sa takvim rejtingom i CV-em dugo nije bio kod nas, a došao je bez obeštećenja. Doveli smo i Dionija koji ima 130 utakmica u izuzetno zahtevnoj i teškoj ligi kakva je francuska. On je pre nekoliko godina plaćen 10 miliona od strane Sent Etjena. Vratio se Krstičić koji je bio važan šraf u mašineriji našeg kluba kada smo ulazili u Ligu šampiona. Povratak Babića koji je mnogo napredovao kroz duele sa brzonogim fudbalerima u portugalskom prvenstvu. Tu je i mali Stanić, on je moje dete iz OFK Beograda koji je sticajem okolnosti otišao u Pančevo, dobro ga poznajem i igrač je kakvog će publika da voli. Može da odgovori najvišim zahtevima. Tu je i Ohi, to nam je izvanredan potez. Potpisali smo ga šest meseci ranije u skladu sa pravilnikom o statusu igrača i o tome obavestili Molde. Poslali smo im ponudu od 800 hiljada evra, ukoliko budu želeli da ga sad puste da dođe kod nas, ali nam nisu odgovorili, međutim to sada i nije aktuelno, jer imamo u ovom momentu Dionija, Pavkova, Krstovića koji se ozbiljno nametnuo na ovim pripremama i Lazetića koji će biti vanserijski igrač, ali mu treba još malo vremena da njegovo telo bude u stanju da izdrži ove napore. U svakom slučaju, ne isključujem mogućnost da nas Ohi pojača već ovog leta, ali pod našim uslovima.

