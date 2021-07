ENGLESKA SA KONTROVERZNOG PENALA KAPITENA DO PRVOG EURA U ISTORIJI: Znamo da još ništa nismo osvojili...

Engleska se prvi put u istoriji plasirala u finale Evropskog prvenstva, pošto je u sredu uveče na londonskom Vembliju posle produžetaka pobedila Dansku sa 2:1.

Danska je povela u 30. minutu golom Mikela Damsgora iz slobodnog udarca, a Engleska je izjednačila autogolom Simona Kjera u 39. minutu. Pobedonosni pogodak postigao je Kejn u 104. minutu.

Kejn će biti tek drugi kapiten koji će predvoditi engleski tim u finalu nekog velikog turnira, posle Bobija Mura, koji je podigao trofej Svetskog prvenstva 1966. godine. On je svestan da posao još nije završen.

"To će biti neverovatna prilika i izuzetno sam ponosan što predvodim momke u bilo kojoj utakmici, bez obzira na to što stvaramo istoriju i idemo u naše prvo finale. Kako se utakmica bude približavala siguran sam da će rasti i uzbudjenje. To će biti poseban dan, ali imaćemo pobednika i poraženog, a mi moramo da budemo sigurni da ćemo biti na toj pobedničkoj strani", rekao je Kejn, preneo je Skaj.

foto: Profimedia

Kejn je dodao da ekipa tek treba da shvati šta je uradila, ali da svi treba da uživaju u uspehu.

"Teško je opisati rečima. Kao fudbaler i profesionalac, uvek se radi o svakoj narednoj utakmici, narednoj i narednoj. Zaista je ponekad teško prihvatiti sve, ali nekad jednostavno morate da budete tu sa navijačima i da pevate sa njima. Znamo da još ništa nismo osvojili, ali moramo da uživamo u ovakvim večerima", naveo je Kejn.

Engleska će u nedelju od 21 čas na Vembliju igrati u finalu protiv Italije, koja je posle izvodjenja jedanaesteraca u utorak pobedila Španiju.

"Ostaje nam još jedna utakmica i ne želimo da se zanesemo. Ali, izuzetno sam ponosan što sam kapiten ove ekipe", rekao je Kejn.

foto: Profimedia

(Beta)