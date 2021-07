BONUĆI BRUTALNOM PORUKOM DODATNO RASPLAKAO ENGLEZE: Jedan od junaka titule prišao kameri i poslao moćnu poruku! VIDEO

Fudbalska reprezentacija Italije osvojila je titulu prvaka Evrope pošto je posle boljeg izvođenja jedanaesteraca savladala Englesku u Londonu.

Jedan od junaka titule Azura bio je iskusni defanzivac Leonardo Bonući. Postigao je gol u regularnom delu, dao je gol i u penal seriji, a da ne računamo sa kakvom je lakoćom čuvao ofanzivce Engleske.

Po završetku utakmice je prišao kameri i uzvuknuo poklić "It's coming to Rome" i na taj način dosolio ranu Englezima koji su uz povike "It's coming houme" priželjkivali da se fudbal (trofej) vrati kući.

Nema sumnje da će ovaj poraz mnogo da boli Gordog albiona jer su posle dugih 55 godina ušli u finale, a svakako će još čekati do neke titule.

Kurir sport