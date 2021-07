MOŽE DA UZME I 4 MUNDIJALA, ALI NIKADA NEĆE BITI KAO MARADONA! Legendarni golgeter otkrio šta je Mesijeva najveća nesreća!

"Najveća Mesijeva nesreća je što je došao na veliku scenu malo posle Dijega Maradone. A, Dijego je igrač kojem su se klanjali svi, cela nacija, ceo svet i niko ne može da mu stane uz rame", rekao je Kempes za "ESPN".

Argentina je posle gotovo tri decenije uspela da osvoji veliki trofej - Kopa Ameriku, a Lionel Mesi bio je najbolji igrač, strelac i asistent na turniru.

Iako je Gaučosima konačno doneo trofej, neki su nastavili da ga prozivaju.

"Ako Mesi želi da bude bolji od Maradone... Pa, nikada to neće biti, makar osvojio četiri svetska prvenstva. A, nije osvojio za sada nijedno. Nije važno koliko će toga da osvoji ili šta će da osvoji, on nikada neće moći da se poredi sa Dijegom i onim što je on uradio za Argentinu", oštar je bio Kempes.

Kurir sport