UŽIVO, VIDEO! CRNO-BELI KREĆU U BITKU ZA TITULU: Proleter - Partizan (0:0)

Prvo poluvreme

1. minut - Utakmica je počela

Prvo poluvreme

Proleter: Petrić – Milošević, Marjanović, Joković, Bašanović – Jovanović, Kojić – Živojinović – Danoski – Ortiz, Kaluđerović.

Klupa: Nović, Skopljak, Tomović, Golubović, Mitrović, Milenković, Miladinović, Janković, Mihajlović, Stojanović, Mladenović.

Partizan: Stojković – Miljković, Vujačić, Saničanin, Urošević – Zdjelar, Jojić - Marković, Pantić, Jović – Rikardo.

Klupa: Popović, Natho, Holender, Pavlović, Baždar, Živković, Šćekić, Ostojić, Milovanović, Lutovac, Smiljanić.

Sastavi

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević istakao je da njegov tim od starta mora ići na pobedu u svakom susretu, kao i da je prvi meč u sezoni uvek težak:

’’Prva utakmica je uvek teška, igramo u Novom Sadu, da vidimo gde smo, šta smo radili. Spremni smo, imamo nekih sitnih povreda, ostali su svi spremni. Znamo da je Holender kasnije došao, svi smo na treningu. Spremni ulazimo u novo prvenstvo, znamo šta nam je činiti. U našem prvenstvu ne smete da grešite nikad, ne samo na startu. Ovo je jedinstveno prvenstvo na svetu gde morate da pobedite sve da biste bili konkurentni. Stvarno je teško, ne tražim alibi, ali teško je boriti se sa protivnikom koji za četiri godine izgubi tri utakmice. Tu situaciju nema nijedna liga na svetu, da jedna ekipa pobeđuje u kontinuitetu. Mi smo prošle godine osvojili određeni broj bodova, koji je nekad bio dovoljan za titulu. Ako ne za titulu, onda bar da budete konkurentni. Svaku utakmicu sada moramo da pobedimo da bismo bili konkurentni. To je teško. Pokazivali smo da možemo, videćemo kad krene. Voleo bih da igramo više utakmica. Zadovoljan sam što ćemo imati meč pred Evropu. Znači nam i zbog navijača, posle toliko vremena izaći pred njih. Stvarno je velika stvar i biće drugačije. Skoro godinu i po dana nije bilo navijača. Srećni smo, nadam se da će naših navijača biti i u Novom Sadu. Na prvoj evropskoj utakmici na našem stadionu očekujem veliku podršku, posebno u ovim teškim vremenima za Partizan, gde nemamo status kao što ima naš najveći protivnik.’’

Šef stručnog štaba Proletera Branko Žigić, ističe da očekuje dobre rezultate i da je tim iskusniji nego prethodne sezone, kao i da očekuje povoljan rezultat u duelu sa crno-belima:

’’Mislim da smo jači nego u minuloj sezoni. Imamo mnogo iskusniji tim, koji, uveren sam, može ravnopravno da se nosi sa svim ekipama u Super ligi. Postavili smo i visoke ciljeve, a to je da se plasiramo u gornji deo tabele, u plej-of. Bez obzira što se prvo sastajemo sa Partizanom, imamo dosta dobar raspored i u prvih nekoliko kola, trebalo bi da osvojimo dosta bodova. Verujem da možemo da iznenadimo crno-bele, bez obzira na to što su se oni pojačali i najavljuju borbu za titulu. Prema mom mišljenju oni su se već okrenuli utakmici protiv Daca iz Dunajske Strede i to je naša šansa. Jedno je sigurno, idemo u meč bez bele zastave. Radujem se da ćemo posle dužeg vremena igrati pred publikom, nadam se da će nas navijači podržati i da ćemo ostati neporaženi. Imamo dosta širok fond kvalitetnih igrača, ni bonus fudbaleri nam nisu problem. Nadam se kvalitetnoj utakmici i povoljnom rezultatu.’’

Meč 1. kola zmeđu Proletera i Partizana igra se sa početkom u 21 čas.

Kurir sport