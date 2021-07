ZVEZDA KAO SASUOLO I BOLONJA! Falko procenio gde bi šampion Srbije bio da igra Seriju A

"Nije baš Atalanta, ali Zvezda je ekipa koja bi u Seriji A mogla da bude u sredini tabele. Poput Sasuola, Bolonje, Verone... Osmo ili deseto mesto", rekao je Falko u intervjuu za Mozzarsport.

Napadač dodaje da se za razliku od Srbije u Italiji taktika mnogo više forsira.

"Postoje u Srbiji ekipe sa dobrim fudbalerima. Ali to što sam očekivao, to sam i video. U Seriji A vlada taktika dok se ovde manje radi na tom polju. A naša sreća je što trener Stanković radi mnogo na evropskom nivou. Možda zato što je dugo igrao i živeo u Italiji. I zato nas motiviše da radimo više na taktici."

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Italijan je pričao i o veličini Zvezde

"Primetio sam je to svačiji tim u ovoj zemlji! Mnogo je prate i van Srbije. Stvarno sam shvatio vrednost i veličinu tog kluba. Kao da je Đoković. Nisam očekivao da su ljudi ovoliko opsednuti Crvenom zvezdom. Ali meni je to lepo i motiviše me još više što su tako frenetični. Prelepo je igrati pred takvom publikom", istakao je Falko. Kurir sport