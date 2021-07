MAKSIMALNO OZBILJNO! Saničanin i Urošević pred Dunajsku Stredu: Jedva čekamo da izađemo na teren

"O Dunajskoj Stredi znamo da su mlada i kvalitetna ekipa i da, naravno, treba da ih shvatimo maksimalno ozbiljno. Takođe, ulazimo u utakmicu kao favoriti i to moramo i da opravdamo, da budemo maksimalno fokusirani i disciplinovani, kako bismo došli do što pozitivnijeg rezultata. Igramo kod kuće, pred našim navijačima, koji će nam svakako biti dodatni vetar u leđa i pomoći nam da dođemo do pobede", rekao je Siniša Saničanin.

Prva utakmica igra se u četvrtak od 21 sat u Beogradu, a revanš je sedam dana kasnije.

Defanzivac crno-belih Slobodan Urošević se raduje punim tribinama.

„Dugo nismo igrali pred publikom i, iskreno, sa te strane, jedva čekamo da izađemo na teren. Videli ste koliko nas je ta energija nosila. Biće, naravno, teška utakmica, jer se o protivniku ne zna mnogo. Mlada su ekipa, nepredvidiva i stoga moramo biti maksimalno oprezni, ali i igrati našu igru. Raduje nas i što će na „Dečijoj tribini“ biti dece na stadionu i to je još jedan od motiva da damo sve od sebe, da ugođaj bude potpun", zaključio je Urošević.

foto: Dado Đilas

Fudbaleri Partizana, ukoliko eliminišu Dunajsku Stredu, igraće u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija protiv boljeg iz duela ruskog Sočija i azerbejdžanskog tima Kešla.

(Kurir sport/FK Partizan)