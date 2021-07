STOJKE JE OTIŠAO, POPOVIĆ JE BROJ JEDAN: Partizan šansu daje mladom golmanu, ima puno poverenje trenera STANOJEVIĆA

Vladimir Stojković nastavlja karijeru u Saudijskoj Arabiji u redovima kluba Al Feiha. Iskusni golman napustio je Humsku posle četiri godine i drugog povratka među crno-bele. Šansu među stativama dobiće mladi Aleksandar Popović, saznaje Kurir.

Mladi čuvar mreže rodom iz Užica ušao je u prvi tim kod bivšeg trenera Save Miloševića, koji mu je prošle sezone ukazao šansu. Talentovani golna koji ima samo 21 godinu prošao je omladinsku školu Partizana, a pre dolaska u prvi tim kalio se u filijali Teleoptiku.Visok je 190 centimetara i važi za čuvara mreže sa lepom perspektivom u budućnosti. Zanimljivo, Popoviću ističe ugovor sa Partizanom u januaru 2022. godine, ali će on verovatno vrlo brzo produžiti vernost sa matičnim klubom. Prošle sezone Aleksandar Popović branio je 21 utakmicu za Partizan u Superligi Srbije, ili 1.890 minuta. Bivši je golman mladih selekcija reprezentacije Srbije.

foto: FK Partizan

Prema saznanjima Kurira Aleksandar Popović dobio je prednost u odnosu na nešto iskusnijeg Nemanju Stevanovića. To je odluka trenera Aleksandra Stanojevića i njegovog stručnog štaba. Na Popoviću je sada da u narednom periodu opravda ukazano poverenje, jer će u Stevanoviću sigurno imati žestoku konkurenciju. Priliku za debi u novoj sezoni na golu Partizana Aleksandar Popović imaće u nedelju od 21.00 čas, kada crno-beli gostuju Vojvodini u Novom Sadu.

foto: www.partizan.rs

Vrlo je moguće da do kraja prelaznog roka, do 1. septembra, Partizan angažuje još jednog iskusnijeg golmana. To će se verovatno i desiti ukoliko crno-beli izbore plasman u grupnu fazu Lige konferencije.

foto: Profimedia

Odlazak Vladimira Stojkovića znači i rastrećenje budžeta, jer je sada već bivši kapiten bio jedan od najplaćenijih igrača u timu, čija je godišnja plata išla do 500.000 evra.

Kurir sport