GOLMAN VLADIMIR STOJKOVIĆ LEGENDA PARTIZANA: Zajedno sa Sašom Ilićem i Mocom Vukotićem

"Stojke, ti si legenda srpskog fudbala", rekao je trener Partizana Aleksandar Stanojević, koji je sa iskusnim golmanom radio i u izraelskom Makabiju iz Haife i odlično se poznaju.

Slavni golman tvrdi da je znao da će uspeti, iako ga je pratila fama zbog zvezdaške prošlosti, a u našem najtrofejnijem klubu je i dalje najomraženija ličnost i sinonim za izdaju!

- Uvek težim najvišim ambicijama. Kad sam video da su me partizanovci lepo prihvatili, postalo mi je jasno kako ce sve teći. Nikad nisam tražio da me nazivaju legendom, već da me poštuju što sam se časno i pošteno borio sedam i po godina za ovaj klub. Osetio sam da je sve to prešlo u legendu, iako takav status nisam nijednog trenutka tražio. Legende su Saša Ilic, Moca Vukotic i ostali. Moj jedini zahtev bio je da ljudi poštuju što dajem celog sebe - emotivno je govorio Stojković na rastanku od Partizana, u čijem je dresu po tri puta osvajao titulu i nacionalni kup, ali i branio u Ligi šampiona i Ligi Evrope.

Stojković je bio jedna od glavnih meta napada tokom velikog incidenta u Đenovi 2010. godine, kada započeta utakmica Italija - Srbija nikada nije završena. Napali su ga Zvezdini navijači, a Italijani su tvrdili da se Stojković tada od straha tresao kao prut i da nije bio u stanju da brani. Inače, Stojković nerado govori o ovim traumatičnim danima, a rado se seća samo godina provedenih u Partizanu.

- Bilo je situacija i kad sam branio klub u medijima, nisam mogao da propustim da ne kažem neke stvari, koliko god bile teške za mene ili me u nekom trenutku koštale. Radio sam to u nameri da zaštitim momke i trenere koji se bore sa mnom. To mi je bio jedini motiv - kazao je Stojković.

Stigao u Saudijsku Arabiju Prema informacijama iz Saudijske Arabije, Stojkovic je sa Al Feihom potpisao ugovor na jednu sezonu, a kako klub tvrdi - u pitanju je pozajmica do kraja sezone. Podsetimo, Stojkovicu je nedavno u prostorijama Sportskog centra Zemunelo uprilicen oproštaj na kojem je bio prisutan ceo tim. Od saigrača je na poklon dobio tortu, uramljen dres i loptu sa svim potpisima, a biranim rečima trener Aleksandar Stanojević, šef skauting službe Ivica Kralj, trener golmana Nemanja Jovšic i portparolka Biljana Obradović, ispratili su prekaljenog golmana na put u Saudijsku Arabiju.

