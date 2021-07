TOBDŽIJE POJAČALE ODBRANU: Ben Vajt novi igrač Arsenala

On je bio član reprezentacije Engleske na nedavno završenom Evropskom prvenstvu, na kome je njegova selekcija zauzela drugo mesto.

Za Brajton je prošle sezone odigrao 36 utakmica u Premijer ligi.

"Ben je bio ključna meta ovog leta. On ima toliko kvaliteta, tako da smo uzbudjeni što nam se pridružuje. On je mladi engleski fubdaler sa velikom budućnošću", rekao je tehnički direktor Arsenala Edu.

U dosadašnjoj karijeri 23-godišnji fudbaler igrao je i na pozajmicama u Njuportu, Piterboru i Lidsu.

Za Englesku je debitovao u junu protiv Austrije u prijateljskom meču, a zatim je dobio poziv za Evropsko prvenstvo, nakon povrede Trenta Aleksandera- Arnolda.

"On je inteligentan defanzivac, koji se oseća sigurno kada ima loptu u nogama, i njegov stil savršeno nam odgovara. Naravno još je mlad, pa se njegove godine i profil uklapaju u ono što ovde gradimo", rekao je trener Arsenala Mikel Arteta.

Arsenal će prvi meč u Premijer ligi igrati na gostovanju protiv Brentforda, 13. avgusta.

Beta