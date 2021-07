UŽIVO, VIDEO! IVANIĆ NAČEO GOLUBOVE: Spartak - Crvena zvezda (0:1)

Prvo poluvreme

10. minut - Zvezda ima inicijativu i opasnija je po gol

4. minut - GOOOOOOL 0:1, Ivanić! Kombinovali su Rodić i Katai, a zatim je usledio precizan udarac Ivanića

1. minut - Utakmica je počela

Gradski stadion u Subotici

Sudija: Aleksandar Živković

SPARTAK: Dujmović - Dunđerski, Ivančević, Bogićević, Milošević - Maričić, Šimura - Bjelović, Tufegdžić, Srećković - Hrstić.

CRVENA ZVEZDA: Godrić - Gajić, Pankov, Babić, Rodić - Krstićić, Kanga - Ben, Ivanić, Katai - Dioni.

Pomoćnik u stručnom štabu crveno-belih Nebojša Milošević ističe da su mečevi sa ekipom Spartaka uvek bili atraktivni za gledanje i neizvesni, pa takav duel očekuje i ovog vikenda:

’’Posle lepog dana, umornog ali lepog dana i posle one divne evropske večeri, nemamo vremena za uživanje u uspehu, spremamo se za narednu utakmicu, čeka nas gostovanje u Subotici protiv Spartaka. Nama je svaki prvenstveni meč izuzetno važan, jer je upravo to nešto što nam omogućava da sledeće godine ponovo budemo na evropskim utakmica. Uvek su mečevi protiv Spartaka fudbalski sadržajni i takmičarski neizvesni. Prošle godine smo tamo na gostovanju uspeli da pobedimo 2:1 u veoma neizvesnoj utakmici, koja je bila ispunjena fudbalskim sadržajem i dešavanjima i gde smo gubili 1:0 i u poslednjih deset minuta uspeli dobijemo 2:1. Čak i utakmica koja je odigrana na našem stadionu u jesenjem delu u kojoj smo pobedili 3:2 je bila otvorena i interesantna i to je ono što ekipu Spartaka krasi poslednjih godina, imaju poletnu i ofanzivno orijentisanu ekipu, koja može svakom timu da napravi određeni problem. Uvek su utakmice protiv Spartaka bile izuzetno atraktivne i lepe za oko, nema sumnje da će tako biti i ovog puta. Sa druge strane oni verovatno nisu zadovoljni sa bodovnim kontom u prva dva meča. Mi znamo naše ciljeve, svi igrači su zdravi, u dobroj atmosferi se pripremamo za utakmicu, danas na treningu ćemo odraditi sve ono što je neophodno i sa najvišim ciljevima i optimizmom krećemo na put ka Subotici."

Šef stručnog štaba ’’golubova’’ Vladimir Buač ističe da su crveno-beli protiv Kairata pokazali u kakvoj su formi, ali i da veruje u osvajanje barem jednog boda:

’’Očekuje nas izuzetno teška utakmica, vidimo da Crvena zvezda prethodnih nekoliko godina suvereno vlada srpskim fudbalom. Izrasli su u ozbiljnu evropsku ekipu koja ima kontinuitet rezultata. Nešto su usporenije krenuli u novoj sezoni, ali su svu svoju snagu i moć pokazali u meču protiv Kairata i vidimo da se nalaze u odličnoj formi, što nije dobro za nas. Mi smo loše započeli prvenstvo, očekivao sam da ćemo na kontu imati dva ili tri boda više. Ne možemo očekivati protiv ovakvog protivnika da se vadimo, ali ćemo pokušati da se suprotstavimo svim silama i da nadoknadimo bodove iz Kragujevca. Generalno sam optimista u sutrašnjem duelu, jer smo u protekle dve utakmice bili nadomak osvajanja sva tri boda, a na kraju nismo uspeli da dođemo ni do jednog. Verujem u moje momke, u njihov kvalitet, a motiva će biti na pretek. Ako odigramo na našem nivou verujem da možemo da osvojimo minimalno jedan bod.’’

Meč između Spartaka i Crvene zvezde igra se sa početkom u 18:55 časova.

