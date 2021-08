MAMIĆ SE OGLASIO I ODMAH PECNUO CRVENO-BELE: Nisam hteo Zvezdu, navijao sam za nju, a sad će da ispadne od Dinama!

Fudbaleri Crvene zvezde ukoliko prođu u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz meča Dinamo Zagreb-Legija Varšava, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

Dakle, postoji velika mogućnost da ćemo u borbi za grupnu fazu Lige šampiona imati priliku da gledamo okršaj starih ljutih rivala - Crvena zvezde i Dinamo Zagreba.

Alfa i omega zagrebačkog kluba, kontroverzni Zdravko Mamić, prokomentarisao je žreb za kvalifikacije Lige šampiona.

"Moram da budem iskren, zna se moj stav od prošle godine. Nisam hteo utakmice sa Zvezdom", rekao je Mamić za B92.

Mamić veruje da će Dinamo eliminisati Zvezdu.

"Zato što sam uvek navijao za Zvezdu, a sada jedan mora da ispadne. To će biti Zvezda. Evo brat (Zoran Mamić prim. aut) me upozorava, rano je govoriti o tome, zec je u šumi, ali... Ako dođe do tog meča pokazaćemo da smo bolji" ističe Mamić.

Mamić veruje u plasman Dinama u najelitnije takmičenje ali ističe da izuzetno poštuje rezultate koje Zvezda ostvaruje poslednjih godina.

"Ne može se reći da je Dinamo favorit, Zvezda poslednjih nekoliko godina beleži impresivne rezultate. Nema favorita, ali sam siguran da će Dinamo izboriti Ligu šampiona. Hteo sam Brondbi ili Malme/Rendžers, ali je ovako ispalo. Sport je čudo".

Mamić se nada da će sve proteći u miru.

"Želim da prođe sve u najboljem redu. Da pokažemo da nismo dviljaci, nego da gospoda. Ko god da voli Srbiju i Hrvatsku mora da učini sve da tako nešto bude. Ne znam šta će UEFA da odluči, ima vremena, tu je i pandemija i pitanje je šta će biti. Ako bude dozvoljeno gostovane navijača i u kojem broju" poručio je Mamić.

