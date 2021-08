DINAMO UBEĐEN U PROLAZ: Jači smo i bolji, potvrdićemo to u Varšavi !

Nakon utakmice svoj komentar su dali trener Damir Krznar i jedini strelac Dinama Bruno Petković

"Izuzetno zahtevna utakmica. Imali smo više od igre, dve ili tri izuzetno dobre prilike, a primili smo gol kada je trebalo da povećamo rezultat na 2: 0. Videli smo da smo jači i bolji i to ćemo potvrditi u Varšavi ", nema dilemu je Krznar.

On je prokomentarisao situaciju u kojoj je mogao biti sviran penal za Dinamo.

"Sudijska odluka, ali to se mora uzeti u obzir. To je sastavni deo igre. Igrači greše, a sudije greše." "U uvodnom delu Legije bilo je barem poteškoća u pokrivanju prelaska iz prve u drugu sezonu. Moramo to da rešimo. Niski blok je uspeo, a mi ćemo pokušati da rešimo prvi deo da ih još više ugrozimo često sa pritiskom", rekao je Krznar.

