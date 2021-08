DEKI JE DOKTOR FUDBALA! IMA TAKTIKU U MALOM PRSTU: Trener Hamarbija razbio Čuku, pa komentarisao stratega Zvezde

Crvena zvezda doživela je šokantan poraz od Šerifa što je značilo i eliminaciju iz kvalifikacija za Liu šampiona, a Milojević smatra da to nije nešto što se može uzeti za zlo Dejanu Stankoviću.

"Sad viču 'Deki, Deki, Deki', pa Deki je doktor fudbala. Ja vam to kažem ne zato što je moj drug, da nije - ja bih ga zvao i rekao mu da nije. Bili su mu treneri najbolji ljudi na svetu. Ima taktiku u malom prstu. Nije to samo to, mi smo prepotentni u svemu, a onda kada treba nešto da uradimo, prebacujemo krivicu i odgovornost. Isto Čukarički, mislim da je su na dobrom putu, da je ovo korak napred u pravom smeru, da imaju dobru strategiju, organizaciju stručnog štaba. I Zvezda isto - od pet godina, peti put će igrati Evropu, barem Konferenciju. To nije loše", zaključio je Milojević.

foto: Profimedia

(Kurir sport/Telegraf)