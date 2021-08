PIKSI KUPIO VILU U PARIZU: Luksuzna kuća od 5 MILIONA EVRA ima bazen, nekoliko soba i ogromno dvorište!

Dragan Stojković Piksi kupio je vilu u Parizu gde će živeti sa porodicom! Cena ove nekretnine iznosi oko pet miliona evra, ekskluzivno saznaje Kurir.

Legendarni as i sadašnji selektor Srbije promeniće adresu stanovanja u prestonici Francuske. Piksi je već dugo stanovnik Pariza, a došlo je vreme i da se preseli u unutar samog grada kako bi lakše obavljao svakodnevne poslove i ne bi gubio vremena u saobraćaju.

Kraj u kome će Stojković ubuduće živeti važi za elitni deo Pariza i tamo stanuju brojni sportski asovi, ali i zvezde šou biznisa. Iako je u centru Pariza, vila je izdvojena, a najbliža kuća do njih je udaljena nekoliko stotina metara, što im garantuje mir. Interesantno je da kuća poseduje i veliki bazen u svom kompleksu, nekoliko soba, kupatila i veliko dvorište, a Stojkovići su već počeli sa opremanjem i naručivanjem nameštaja.

Predvodnik "Orlova" živi na realciji Beograd - Pariz, pa je tako prošle godine i u prestonici Srbije pazario kuću. Nakon što je pre tri godine luksuznu vilu na Dedinju prodao Dušku Tošiću za dva miliona evra, Piksi je odlučio da kupi trospratnicu u srcu srpske prestonice u kojoj ima dovoljno mesta za celu porodicu.

Taj obekat na tri sprata nalazi se na Dorćolu i biće dom svih Stojkovića kada budu u Beogradu. Nije se cenkao jer mu se dopala, naročito što ima nekoliko spratova koji mogu biti poput odvojenih stanova. To je dobro jer kada je sa naslednicima u Beogradu, svi mogu da borave tu, a da jedni drugima ne smetaju.

U komšiluku im se nalazi srpski košarkaš Marko Jarić, koji je izgradio vilu u blizini od tri miliona evra.

Inače, Piksi je u Kini bio među deset najplaćenijih trenera na planeti! Imao je godišnju platu od čak devet miliona evra. Kada se to pomoži sa šest godina u klubu dolazimo do velike sume novca. Usledio je dolazak na poziciju selektora Srbije, a zarad toga Stojković se odrekao dela ugovora u Kini i pristao na daleko manja primanja od onih koje je mogao da dobije u Aziji ili nekom evropskom klubu.

Zna s nekretninama

Prodao apartman u Pržnu, u Beogradu pazario kuću na tri sprata

Da Piksi zna da barata sa nekretninama govori i to da je pre nekoliko godina prodao apartman u Pržnu za paprenu cifru. On je jednom ruskom bogatašu za ovu nekretninu uzeo 700.000 evra, iako ju je on nekoliko godina ranije platio deset puta manje. Prema pisanju medija tada, Rus nije žalio para, iako taj apartman ne vredi toliko novca. Piksi navodno nije ni želeo da prodaje nekretninu u Pržnu, ali ponudu nije mogao da odbije. Inače, pored nekoliko stanova, Stojković poseduje i fitnes centar, koji vodi njegova supruga Snežana, a ima i stan u Siminoj ulici i apartman u Parizu u kojem je živeo do kupovine vile.