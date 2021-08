MARKO DOCIĆ OČEKUJE BOLJE IGRE ČUKARIČKOG: Bićemo na velikom ispitu u Kragujevcu

Legendarni fudbaler, nekadašnji reprezentativac Srbije, debitovaće na klupi belo-crnih u subotu (16,55 časova), na neugodnom gostovanju ekipi Radnički 1923 u Kragujevcu. Jedan od njegovih najvećih aduta biće Marko Docić, koji je protiv niškog Radničkog odigrao 150. utakmicu za Čukarički.

Kapiten je sjajno počeo sezonu, odigrao je svih osam mečeva za belo-crne, postigao i tri gola, sva tri u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Posle dužeg vremena, a nakon eliminacije iz Evrope, Brđani su imali nešto više vremena za odmor.

- Prijalo nam je, posebno nama koji smo odigrali sve utakmice od početka sezone, a igrali smo bukvalno na svaka tri-četiri dana. U međuvremenu je promenjen stručni štab, na nama je da što pre vidimo i prihvatimo njihove zamisli – kazao je kapiten Čukaričkog Marko Docić, koji je potom nastavio:

- Saša Ilić i njegovi saradnici doneli su nešto novo. Prethodna dva dana smo dosta vremena posvetili taktici, odnosno njihovoj želji kako treba da igramo. Znamo svi jako dobru Sašu kao igrača, mnogo puta smo igrali jedan protiv drugog, pa sam i pretpostavio kakvi će biti zahtevi. Želi da ubrzamo igru, da izgledamo dosta kompaktnije. Uglavnom, ova ekipa ima talenta i sposobnosti da što pre uhvati ritam njegovih zamisli.

Docić je potom biranim rečima govorio o Saši Iliću iz igračkih dana:

- On je, bez ikakve dileme, jedan od najboljih pojedinaca za koje znam od kako nastupam u Super ligi Srbije. Od njega je i tada moglo mnogo toga da se nauči, imao je vrlo zanimljive ideje u igri. Bio je kapiten, vođa...

Malo je nedostajalo da se Čukarički 2018. godine po drugi put u istoriji plasira u finale Kupa Srbije. Najveći krivac što se to nije dogodilo je upravo novi šef struke Brđana Saša Ilić.

- Pobedili smo tada Partizan u prvom meču na Banovom brdu sa 4:2, u revanšu je dugo bilo 1:0 za crno-bele. Sve do 90. minuta kad je upravo Ilić postigao gol koji je njih odveo dalje. Nisam bio akter tog meča, bio sam suspendovan zbog kartona, ali se veoma dobro sećam svega. Sale je tada pokazao da uvek bude tamo gde treba, uvek se nalazio u situaciji da može da reši meč. Ostao nam je dužan tada, ali vratiće nam sada kao trener.

Nisu u Čukaričkom imali mnogo vremena za pripremu meča protiv kragujevačkog Radničkog od imenovanja novog stručnog štaba.

- Što se Kragujevčana tiče, već su dosta toga pokazali na startu prvenstva. Pobeda u Lučanima, osvojen bod protiv TSC-a u gostima, to svakako nije slučajnost. Igraće pred svojim navijačima, koji su im uvek davali dodatnu energiju sa tribina. Mi ćemo biti na ispitu sa novim stručnim štabom, očekujem da se „prodrmamo“, da uđemo dobro u utakmicu i da mi budemo ti koji ćemo se pitati. Dobro poznajem veći deo tima Radničkog, izdvojio bih isksne Mirića, Kovaćevića i Varjaćića, znamo da imaju i plejadu mladih, talentovanih igrača, koji traže svoje mesto u srpskom fudbalu.

Čukarički je u samo nedelju dana pokazao dva lica protiv istog rivala, Hamarbija. Sjajno je bilo u Humskoj posle pobede protiv Šveđana od 3:1, vrlo neprijatno posle ubedljivog poraza u Stokholmu od 5:1.

- Vezali smo dva poraza, u Lazarevcu i u Stokholmu, ali ne bih to nazvao krizom, već više zamorom. Uz to imamo i dva-tri vrlo bitna igrača koji su zbog povreda van stroja. Prevazići ćemo ovaj momenat. Ne bih se vraćao na ono što je bilo, pa ni na utakmicu protiv Hamarbija u Beogradu. Sad razmišljamo samo o onome što sledi, a to su Radnički, pa Crvena zvezda – zaključio je Marko Docić.

Kurir sport