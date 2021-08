RATKO SVILAR ZA KURIR: Mile je oduševljen što će braniti za Srbiju, majka ga je od malih nogu vaspitala kao PATRIOTU!

Više nema dileme! Mile Svilar je posle poziva Dragana Stojkovića prelomio i braniće za Srbiju! Njegov otac Ratko, golmanska legenda stare Jugoslavije, oduševljen je odlukom svog naslednika.

foto: Printskrin/Jutjub

U razgovoru za Kurir Ratko s ponosom ističe da niko nije uticao na Mileta da donese odluku o budućoj reprezentaciji.

- Mene raduje Miletova odluka! Ponosan sam što je moj sin izabrao Srbiju i što će braniti za nju. Voleo bih da uspe i da brani. To je moja uvek bila želja, ali treba istaći da je Mile sam doneo odluku. Gajio sam nadu, ali nisam insistirao - rekao je stariji Svilar i dodao:

- Drago mi je da je pozvan, nadam se da će moći da pokaže koliko može. Voleo bih da debituje, makar nekoliko minuta protiv Katara. Bilo bi mi drago, da se reše sve dileme.

foto: Profimedia

Mile Svilar branio je u mlađim kategorijama za Belgiju.

- Vaspitan je da je Srbin! U kući smo uvek govorili srpskim jezikom! Moja supruga Marijana, rođena je u Trnovu u Bosni i ona je decu više vaspitavala od mene, jer sam ja dok su bili mali bio van kuće. I kod Mileta i kod Dunje, naše ćerke, uvek je bio izražen patriotizam. Eto, kad uđete sa Miletom u auto, on odmah pusti našu, srpsku muziku. (smeh) Isto je i sa ćerkom Dunjom koja je godinu dana starija od Mileta. I ona voli Srbiju, nedavno je bila na svadbi u Novom Sadu sa Natašom Bekvalac. Često deca odlaze u Beograd, ali i Trnovo u Bosni. Oboje perfektno pričaju srpski, ali i još pet jezika.

foto: Printskrin/Jutjub

Kontakt sa porodicom Svilar uspostavljen je preko direktora reprezentacije Stevana Stojanovića.

- Čuo sam se prvo sa Dikom. Zvao me je da vidi kakva je situaija, da li Mile hoće da brani za Srbiju. Rekao sam Diki da on ima želju i da voli Srbiju, ali da moraju sa njim da pričaju. Dika je sve to preneo Piksiju. Posle su se javili, stupili u kontakt sa Miletom, preko Nemanje Filipovića. Pre toga je i Zoran Filipović dolazio kod nas, raspitivao se. Njemu je Mile prvi put obećao da će braniti za Srbiju.

foto: FSS

Odluka da obuče dres Srbije, umesto Belgije nije bila nimalo laka.

- Treba i njega momka razumeti. Bila je to teška odluka. Mile se rodio u Belgiji, tu završio školu, stekao prijatelje, prošao sve kategorije u njihovoj reprezentaciji...

foto: Profimedia

Mile Svilar ugovorom do juna sledeće godine vezan je za Benfiku.

- Nemam dozvolu da pričam o tome kako mu je u Benfiki. Stroga je procedura. Brani za B ekipu, u drugoj ligi, redovan je na golu, što je daleko bolje nego da sedi na klupi. Igra sa momcima njegovih godina i mlađima, protiv starijih i jačih, što je dobra stvar.

foto: EPA

Mile je ranio nosio dužu kosu po ugledu na oca, a sada je promenio imidž.

- Mile prati modu, a ja sam uvek diktirao modu. (smeh) Od svoje 15. godine nosim dugačku kosu, jer su me kao dete roditelji šišali kao švapskog vojnika. (smeh) To sam mrzeo. Zato i sada nosim dužu kosu, iako sam u godinama. Mile je skratio kosu, kaže da mu je tako lepše. Supruga i ja insistiramo da pusti kosu, ali on neće. Mada, sad mu je nešto duža možda će nas poslušati - smejući se komentarisao je otac Ratko.

Kurir sport/A. Radonić