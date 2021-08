DEJAN STANKOVIĆ PRED REVANŠ U RUMUNIJI: Moji igrači nisu došli ovde da brane rezultat iz Beograda! FOTO

Od specijalnog izveštača Kurira iz Rumunije Aleksandra Radonića

Kakav pristup utakmici očekujete od svojih igrača s obzirom na visoku pobedu iz prvog meča, zanimalo je rumunske novinare.

- Kad igraš protiv ozbiljnog kluba kakav je Kluž tako ćemo tretirati utakmicu. I mi predstavljam veliki klub, ne želim scenarije koje nismo spremili. Bolje je doći sa 4:0,nego sa 0:0,ali to neće promeniti naš pristup utakmici - rekao je Dejan Stanković.

Hoće li vaši igrači biti opušteni?

- Klub me plaća da moji igrači ne mogu da budu opušteni. Kako ja gledam i volim Crvenu zvezdu tako moraju i svi drugi. Neće biti opuštanja.

Da li rezultat iz prve utakmice je stvarna razlika između dva kluba?

- Ne verujem, to je za analizu. Klub je ozbiljna i kvalitetna ekipa. Oba kluba nisu uradili ono što su zamislili jer smo ispali iz Lige šampiona. Rezultat it prve utakmice je plod onoga što smo mi uradili. Pohvale mojim momcima koji si igrali 99 minuta kao da je 0:0.

Možda je teško reći, ali ima li neki igrač iz Kluža koga se pribojavate?

- Nije reč o strahu, već o respektu. Mi stvarno poštujemo igrače Kluža. Naša kultura je da ne potcenjujemo bilo koga. Pričam realno, ima dosta dobrih igrača u Klužu. Alibeka recimo znam iz Intera kao velikog talenta.

Kako vidite iskustvo Kristijana Kivua u Interu gde vodi mlađe kategorije i da li pričate sa njim, pitali su Rumuni.

- Moji klinci su prošli školu Intera, gledao sam kako Kristijan radi. Čeka ga 100 odsto velika karijera trenera, verujem u njega. I naravno da pričamo. (smeh)

Kakva je zdravstvena situacija, bilo je prvo pitanje srpskih novinara?

- Falko ima rupturu mišića, nije došao. Degenek će probati, videćemo. Dragović ima malu rupturu, videćemo i za njega. Ipak, nekog rotiranje neće biti, jedino ako nam

Potom je Dejan Stanković čestitao rođenje dece svojim fudbalerima.

- Čestitam Pavkov rođenje sina Vase i Degeneku ćerkice Anastasije.. . Dobrodošli u crveno-beli klub i da su nam živi i zdravi.

Jeste li nekada izgubili 4:0?

- Ne razmišljam o tome. Gubio sam kao igrač, u karijeri. Jesam, 6:2, 5:2 Šalke... Ne mogu da branim 4:0.

Šta kažete na hladno vreme?

- I kod nas je bilo sveže. Nama su uslovi bili dobri, igramo mesec ipo dana na plus 35. Ovde je kao engleska klima, dobra za oporavak.

Hoćete li igrati sa dva napadača?

- Videćemo za dva napadača. Siguran sam da iz dobre organizacije dolaze dobri rezultati. Ako ćemo talenat stavljati na prvo mesto, pa da budemo neorganizovano... Ne.

Na pitanje Kurira može li srpski mentalitet da predstavlja problem s obzirom na visoku pobedu iz prvog meča, Stanković je odgovorio:

- Moguće je sve u fudbalu. Moj mentalitet je takav da ne želim tako da razmišljam. Ne mogu da im kažem da je 1:1,ali nema razloga da dođe do opuštanja. To ne dopuštam,niti je to mentalitet kluba. Na meni je da ne dođe do opuštanja.

Da li bi vas zadovoljio poraz?

- Ne mogu da idem na poraz, to ne može da me zadovolji. Spremili smo utakmicu da idemo na pozitivan rezultat. Nećemo da se branimo 90 minuta, to nam nije opcija.

Hoće li biti dolaska novih igrača?

- Ne znam, to treba pitati klub.

