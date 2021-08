BRAZILAC OSTAJE KRALJEVIĆ! Kazemiro produžio ugovor sa Real Madridom do 2025. godine

Brazilski fudbaler Kazemiro produžio je ugovor sa ekipom Real Madrida do juna 2025. godine, saopštio je danas španski tim.Veznom fudbaleru ugovor sa madridskim timom isticao je u junu 2023. godine.

U prelaznom roku ugovore sa Realom produžili su i Karim Benzema (napadač, do 2023. godine), Tibo Kurtoa (golman, do 2026. ) i vezni igrač Federiko Valverde (do 2027. godine).

Kazemiro je u Real Madrid došao 2013. godine iz Sao Paola za šest miliona evra, a u sezoni 2014/15. bio je na pozajmici u Portu.

Sa Realom je osvojio tri titule u Ligi šampiona.

