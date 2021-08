MALI ĆE SE JEDNOG DANA PONOSITI OVOM FOTKOM: Mesi držao u naručju Rajkovićevog sina, srpski golman ovekovečio trenutak!

Nakon debija u dresu Pari Sen Žermena, Lionel Mesi je doživeo još jedan talas ovacija, i to od domaće publike, a golman srpske reprezentacija Predrag Rajković, koji brani za Rems, napravio je fotografiju koju će on i njegov sin pamtiti do kraja života.

foto: Printscreen/Sports1

Mesi je Rajkovićevog sina uzeo u naručje dok je naš čuvar mreže pravio fotografiju.

Mesi je u igru ušao umesto svog velikog prijatelja Nejmara, a dobio je ovacije od vatrenih navijača PSŽ-a koji su bili prisutni, ali i od domaće publike koja je takođe pozdravila Argentinca.

Kurir sport