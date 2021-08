NASMEJANI ORLOVI: Odlična atmosfera na treningu fudbalera Srbije FOTO

Izabranike selektora Dragana Stojkovića najpre čeka prijateljski meč sa Katarom 1. septembra u mađarskom Debrecinu, a potom i kvalifikacione za plasman na Mundijal protiv Luksemburga u Beogradu (4. septembar) i Republike Irske u Dablinu (7. septembar).

foto: Starsport©

Na treningu vlada odlična atmosfera, mogu se videti raspoložena i nasmejana lica.

foto: Starsport©

U stručnom štabu po prvi put je i pomoćnik selektora Stojkovića Ljubinko Drulović.

foto: Starsport©

- Mislim da je, kao što vidite i po imenima, negde ista grupa kao i prošli put, ja verujem u njih, mislim da poseduju kvalitet za ono što tražimo i verujem da su sposobnui da iznesu teret ovih kvalifikacija. Ima tu imena kao što su golman Svilar, Birmančevića, povratak Nastasića posle duže pauze, mislim da su zaslužili da budu tu i ja verujem u njih. Ja stojim iza ovoga i mislim da nisam pogrešio. Ja im nisam menadžer, niti se bavim tim poslom, oni to rade sa svojim agentima, verovatno da im bude bolje, to sigurno neće uticati na njihovu formu. Za neke nisam ni znao, juče sam video da je Nastasić u Fiorentini, meni je svejedno da li je u Šalkeu ili Fiorentini, meni je bitan on kao on, rekao je pre dva dana selektor Stojković, koji je prokomentarisao vođenje reprezentacije pred navijačima.

- Nisam uzbuđen u smislu da imam tremu. Ali mnogo je lepše, mi fudbal igramo zbog publike, ne zbog mene ili njih samih, fudbal se igra zbog publike. Mart me ne zanima, to je daleko iza nas, to ću reći igračima, ovo je nešto novo što moramo da rešimo u našu korist, ne živi se od prošlosti.

Kurir sport