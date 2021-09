JOŠ JEDNO PRIZNANJE U BOGATOJ KARIJERI: Tomislav Karadžić postao počasni građanin Subotice! VIDEO

Posle UEFA I FIFA, priznanja za ostvareno u fudbalu i dodeljene Zlatne plakete, važnih republičkih i državnih nagrada, Tomislavu Karadžiću, počasnom predsedniku Fudbalskog saveza Srbije, veliko priznanje stiglo je od grada u kome je proveo praktično čitav svoj radni vek. Na lepoj svečanosti u gradskoj kući, Subotica je danas dodelila Tomislavu Karadžiću titulu počasnog građanina!

Laskavo zvanje i zahvalnost jednom od najuspešnijih privrednika na prostoru stare Jugoslavije, ali i sportskom radniku, predsedniku koji je fudbalskoj Srbiji podario multifunkcionalni Sportski centar u Staroj Pazovi. Neko je napisao, sve će proći osim dobra koje si učinio, a ostaće zapisano da je mala Srbija ostvarila vanvremenski rezultat i postala prvak Evrope i sveta u uzrastu do 19 i 20 godina u periodu kada je Fudbalskim savezom rukovodio Tomislav Karadžić. U konkurenciji fudbalski daleko razvijenijih zemalja, ali zahvaljujući pre svega pažljivom odabiru kadrova, poverenjem u struku kojoj je dao apsolutnu atonomnost u radu, dobroj organizaciji i ambijentu unutar sistema, Fudbalski savez je postigao rezultate koji se teško mogu ponoviti u narednih nekoliko decenija. UEFA je rad i životno delo Tomislava Karadžića nagradila Zlatnom plaketom, Sportski savez Srbije Majskom nagradom, Privredna komora Vojvodine priznanjem Menadžer godine, a Subotica titulom počasnog građanina ističe ogroman ponos što je grad na severu Bačke podario Srbiji velikog privrednika i sportskog radnika Tomislava Karadžića.

Priznanje počasni građanin Subotice Tomislavu Karadžiću uručio je Stevan Bakić, gradonačelnik Subotice, a skupu u velelepnoj gradskoj kući prisustvovale su mnoge javne ličnosti iz Subotice i Vojvodine.

Počasnom predsedniku FSS čestitke Fudbalskog saveza za još jedno vredno priznanje.

IMPRESIVNA BIOGRAFIJA

Radna biografija jednog od najuglednijih privrednika na prostoru bivše Jugoslavije može da se apostrofira od februara 1968. kada je bio komercijalni direktor u Radnoj organizaciji „Jugogoža“ Subotica sve do 1974. godine.Od marta 1974. do decembra 1979. obavljao je dužnost generalnog direktora Konfekcije „Željezničar” Subotica. Dobri poslovni rezultati i fantastične organizacione sposobnosti bili su preporuka da od decembra 1979. do jula 1985. bude na čelu IMK „29. Novembar” Subotica.Gde god da je radio iza sebe je ostavljao čvrste temelje, tako je bilo i u Kombinatu „Agros“ gde je od jula 1985. do aprila 1989. obavljao dužnost generalnog direktora. Osam godina bio je predsednik „Fonda za izvoz” poljoprivrednih proizvoda Jugoslavije. U tri mandata bio je član Upravnog odbora Privredne komore Srbije. Od decembra 1989. vlasnik je privatnog preduzeća „Gloria” Subotica. 1997. godine preduzeće “ Gloria “ dobilo je najveće priznanje Privredne komore Srbije za postignute rezultate na unapređenju privatnog preduzetništva.

Tomislav Karadžić je 2007. proglašen za menadžera godine od strane Privredne komore Vojvodine, 2010. godine dobitnik je “Majske nagrade”, dobitnik je nagrade “Jovan Mikić Spartak” 2009., biran je za sportsku ličnost godine 2005. od strane sportskog lista “ Žurnal “ i dobitnik je na desetine priznanja i plaketa među kojima je i “ Zlatna plaketa UEFA“.

U isto vreme dok je bio uspešan na poslovnom planu, Tomislav Karadžić je kao veliki zaljubljenik u sport, pre svega fudbal, bio veoma aktivan kao sportski radnik. Funkciju prvog čoveka Fudbalskog saveza Vojvodine obavljao je 15 godina, u dva mandata bio je zamenik predsednika FS SiCG, u jednom mandatu predsednik FS SiCG.

foto: FSS

U dva navrata 80-tih godina bio je predsednik FK „Spartak“, u isto vreme bio je i potpredsednik Odbojkaškog kluba Spartak koji je u tom periodu 1975. osvojio titulu prvaka Jugoslavije, a godinu dana kasnije osvojio 3. mesto na finalu evropskog turnira u Briselu što je najveći uspeh odbojkaškog kluba Spartak do sada. U jednom periodu, 2007. godine, nalazio se na čelu jednog od dva naša najveća kluba, FK „Partizan“.

Najveći uspesi srpskog reprezentativnog fudbala vezuju se sa dolaskom Tomislava Karadžića na mesto prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije. Prvi čovek srpskog fudbala bio je od jula 2008. do maja 2016. godine.U tom periodu ostvareni su rezultati koji se teško mogu ponoviti za narednih sto godina. Plasman A reprezentacije na Svetsko prvenstvo u Južnoj Africi. Selekcija do 20 godina, postala je prvak sveta 2015.godine na Novom Zelandu, a dve godine ranije Srbija je u Litvaniji bila omladinski prvak Evrope.

foto: FSS

Sve to verovatno ne bi bilo ostvarivo da 2010. godine, tadašnje rukovodstvo na čelu sa predsednikom Tomislavom Karadžićem, posle nepune dve godine izgradnje, nije otvorilo Sportski centar u Staroj Pazovi, tada najmoderniji u ovom delu Evrope. Dom svih selekcija Srbije, „kuća fudbala“ koja je Srbiji omogućila da se kasnije raduje titulama prvaka Evrope i sveta. Koliko je Tomislav Karadžić zadužio srpski sport i fudbal najbolje govori priznanje u vidu počasnog predsednika Fudbalskog saveza Srbije, počast koju je dobio samo još legendarni trener, zatim i predsednik Saveza, Miljan Miljanić.Tomislav Karadžić je dugo u srećnom braku sa suprugom Đinom, ima troje dece i sedmoro unučadi.

Biografija za ponos.

