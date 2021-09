KOKOVIĆ PROMOVISAN NA ČAIRU: Radnički predstavio trenera i novo pojačanje!

Mladi stručnjak, koji ima 37 godina, predvodiće niški tim u nastavku sezone u Linglong Superlige Srbije i u Kupu Srbije.

Na poziciji glavnog trenera zamenio je Aleksandra Stankovića.

Biće to povratak Radomira Kokovića u Superligu, gde je od vodio Voždovac na 26 utakmica. Prethodno je bio strateg beogradskog Sinđelića i Zemuna, a poslednji angažman imao je u Grafičaru.

Radnički je u prvih sedam kola Superlige osvojio šest bodova i nalazi se na 12. mestu na tabeli.

Radomir Koković će imati desetak dana tokom reprezentativne pauze da spremi tim Radničkog za meč sa bivšim klubom Voždovcem, u sklopu osmog kola Superlige Srbije.

-Želim da izrazim zadovoljstvo što sam došao u Niš, koji je jedan veliki fudbalski centar, a Radnički je klub sa značajnom istorijom i tradicijom. To je klub koji je srpskom fudbalu dao mnogo dobrih igrača i talenata. Velika mi je čast što sam šef stručnog štaba jednog takvog kluba. Želim da se zahvalim Ivici Tončevu i upravi na poverenju. Nije lako u ovom trenutku dovesti ovako mladog trenera. Za to su potrebni hrabrost i vizija. Ja sam čovek koji ima određeni stil igre, a on je specifičan za Srbiju. Moje ekipe igraju rizično i na gol više, stalno su fokusirane na napad. Volim da moja ekipa dominira kroz posed, volim da se moja ekipa pita na terenu, bez obzira na to ko je protivnik. U mom prošlom klubu u Superligi, bili smo tim koji je dao gol na svakom meču u Superligi. Pokušaću da taj model implementiram i u Radničkom što pre. Postoje i otežavajuće okolnosti. Za nama je sedam kola, nisam odradio prelazni rok i pripreme sa ekipom, moraćemo da se upoznajemo u hodu. Ovde ima dosta kvalitetnih fudbalera, ali trenutak je takav da su oni malo i psihički pali, moral je na niskom nivou i imaću kompleksan zadatak da ih prvo podignem, a onda i da igrački to izgleda dosta bolje na samom terenu, već u sledećem kolu. Ja nisam mađioničar, ne mogu da napravim neko čudo preko noći, ali ne plašim se izazova i spreman sam na naporan rad. Želim da Radnički dovedem na mesto koje mu pripada, a to je borba za Evropu. Neće biti lako, zaostali smo na tabeli, ali sezona je duga u tu smo da se borimo- rekao je Koković na promociji.

foto: FK Radnički

Osim trenera Kokovića, Radnički je promovisao i novo pojačanje.

U pitanju je kamerunski štoper Mburi Bazil Jamkam. Ima 23 godine, upisao je tri nastupa za reprezentaciju Kameruna i bio deo ove selekcije na Kupu afričkih Nacija, a sa svojim prethodnim klubom iz domovine Bamendom igrao je u afričkoj Ligi šampiona.

Jamkam je bio standardni prvotimac u bivšem klubu. Primarna pozicija mu je štoper, a po potrebi može da igrao kao desni bek i kao zadnji vezni.

Kurir sport