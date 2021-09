OD PTIČICA DO GRABLJIVICA! Piksijeva tajna uspeha: 5 stvari koje je promenio da bi od VREĆE ZA UDARANJE napravio MOĆNE ORLOVE!

Prijateljski meč je najbolja moguća prilika da se vidi odnos fudbalera prema državnom dresu! Ako su igrači na toj utakmici maksimalno borbeni, požrtvovani, disciplinovani, raduju se golovima - to je dokaz kvaliteta jedne selekcije. E, to posle dugog niza godina ima reprezentacija Srbije.

Zasluge za dovođenje stvari u red idu na adresu Dragana Stojkovića. Čovek koji je prvog dana na novom poslu rekao idemo da pobedimo svakog i to usadio svakom fudbaleru, ne može da ne dobije zaslužen kompliment za urađen posao.

Još je duga trka do cilja zvanog Svetsko prvenstvo, ali konačno gledamo Srbiju bez okova oko nogu. Konačno vidimo rastrčane igrače, da pucaju od energije, da na 4:0 u prijateljskom meču žarko žele da postignu i još neki gol. Zbog svega toga meč sa Katarom ima daleko veću važnost nego što to izgleda na prvi pogled.

foto: FSS

PET PROMENA KOJE JE PIKSI UČINIO

* Novi mentalitet Od gubitnika do pobednika. Rival vodi 1:0, rival vodi 2:0... Cilj ostaje isti: da pobedimo! Takva je Piksijeva reprezentacija i to se videlo u mečevima kvalifikacija, kada smo prikazali nešto nepojmljivo za našu fudbalsku reprezentaciju, a to je vraćanje iz mrtvih. Znamo svi dobro kako je pre bilo kad kola krenu nizbrdo.

* Poštovanje, selektore Poštovanje koje Stojković uživa kod reprezentativaca je na najvišem mogućem nivou. Svi reprezentativci gledaju u Piksija s ogromnim poštovanjem, koje nije lažno, niti uzrokovano funkcijom koju on obavlja. Stojkovićev stav, pojava, priča - sve to doprinelo je stvaranju izuzetno ambijenta na relaciji trener-igrači.

foto: FSS

* Splavovi, izlasci - stop! Otkad se okupe do momenta rastanka fudbaleri Srbije maksimalno su posvećeni državnom dresu (nema izlazaka, splavova i sličnih stvari koje su se dešavale u prošlosti). Žive za pobede i uspehe, prate apsolutno sve vezano za reprezentaciju, što se videlo iz toga kako su pratili meč Portugal - Irska. Dovoljno je da vam kažemo da su prethodnih godina naši igrači bili potpuno nezainteresovani šta nam rade rivali, kad su igrali, koji je rezultat...

* Gore od želje da igraju Dočekali smo i da momci konačno veruju u uspeh. Da veruju jedni drugima, da ne postoji sebičnost, da nema samoisticanja i da su svi pojedinačni učinak stavili u službu kolektiva. Tako je bilo i pre, ali samo u pričama. Na terenu bi viđali drugu sliku. Sada su konačno prešli sa reči na dela. O želji za igrom u državnom dresu najbolje govori rezultat protiv Katara.

foto: Starsport©

* Menadžeri - stop! Jedan jedini čovek se pita za sastav reprezentacije Srbije i on se zove Dragan Stojković. Šanse da se na spisku ili, još gore, u timu nađe igrač koji se tu našao "preko veze" ravne su nuli. Može, naravno, Piksi da pogreši, da pojedinac ne potvrdi da zaslužuje poziv... Ali sigurno nijednog fudbalera neće zvati zbog nekog menadžera ili bilo koga trećeg. Toga više nema.

BROJKE 425 utakmica ima Stojković u trenerskoj karijeri (Nagoja, Guangdžou RF, Srbija) 184 dana Dragan Stojković se nalazi na klupi Srbije 12 golova postigla je Srbija na šest mečeva s Piksijem

Kurir sport / Miloš Bjelinić