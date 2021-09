NEMANJA BELIĆ, GOLMAN ČUKARIČKOG: Biće daleko zanimljivija Super liga u odnosu na prošlu sezonu

Čukarički se za nastavak sezone priprema na Zlatiboru. Tokom boravka na srpskoj planinskoj lepotici jedan od najiskusnijih je čuvar mreže Nemanja Belić. Već nekoliko sezona „jedinica“ Brđana ima specifičnu ulogu u timu, produžena je ruka trenera golmana Olivera Kovačevića, uvek spreman da uskoči na teren kad je to potrebno.

- Iskreno, nije lako sedeti na klupi ili na tribinama. Komentarišem sve sa iskusnijim igračima, eto sa Puškarićem, Mijailovićem i Stevanovićem koji su neko vreme van stroja. Sa strane je sve mnogo teže, kad neki igrač uradi nešto dobro ili loše, doživljavate to kao da ste vi učinili nešto. Kod mene to traje već tri godine, branim periodično, ali takva je politika kluba. I sve to daje rezultata, Petrović je čak stigao do A selekcije Srbije, Mićović je u mladoj reprezentaciji, Kaličanin kuca na vrata prvog tima. Tu sam da uskočim kad god treba, kao što je to bio slučaj na početku prolećnog dela prošle sezone. Treniram, zdrav sam, spreman da budem na terenu, ali i pored njega – istakao je Nemanja Belić, čuvar mreže Čukaričkog.

Startom sezone na tri fronta Belić, posle Darka Puškarića najiskusniji u timu, nije bio nezadovoljan.

- Imali smo zaista gust raspored, ali opet i dosta igrača na većini pozicija koji su mogli da odgovore tim izazovima. Ispostavilo se da su nam se povredili baš oni gde nismo imali adekvatne zamene za taj nivo fudbala i izuzetno kvalitetne protivnike. Zaista su nam nedostajali Mijailović i Kovač, koji su slični igrači, da ne pominjem Stevanovića, znamo koliko on znači timu u svakom pogledu. Sve nas je to usporilo, da ne bude baš idealno kao što smo zamišljali – kazao je Belić, koji je potom nastavio:

- Nije ništa katastrofalno. Plasmanom u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija ispunili smo cilj, ali naravno ostaje žal za revnaš utakmicom u Švedskoj protiv Hamarbija. Mogli smo da napravimo veliki korak napred. I dalje smatram da ligu treba skratiti, da se kvalitet koncentriše i naravno da se dodatno radi na poboljšanju infrastrukture. Već je sada kad ponovo imamo 16 umesto 20 timova, daleko zanimljivije, što pokazuje i početak Super lige. Smatram da bi tada ekipe poput nas, Vojvodine, TSC-a uskoro bile konkurentne i za plasman u grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja. Jednostavno, videli smo da su ekipe poput Moldea i Hamarbija još uvek iznad nas.

Fudbaleri Čukaričkog su i sami sebi, ali i čitavoj javnosti, podigli očekivanja posle fantastične partije i trijumfa protiv Hamarbija u Beogradu.

- Bio je to meč za pamćenje, svako od igrača dao je i više od onoga što se u tom trenutku očekivalo. Bili smo stvarno nadmoćni, ali oni su pokazali da poseduju kvalitet, pogotovo kad igraju na veštačkoj podlozi, pred svojim navijačima. Videli ste da su potom umalo eliminisali Bazel i plasirali se u grupu, a takođe su izgubili sa 3:1 u gostima. Ponavljam, za dve-tri godine, ako nastavimo da napredujemo, a tu ne mislim samo na Čukarički, možemo da očekujemo nekog sem Crvene zvezde i Partizana u grupnoj fazi.

Čukarički je nadigran u derbiju sedmog kola, Crvena zvezda je slavila sa 2:1, a Belić smatra da je u ovom trenutku to bila realnost.

- Jednostavno je, Crvena zvezda i Partizan imaju veći budžet i kvalitetnije igrače, armiju navijača iza sebe i sve što te stvari nose sa sobom. Konkretno, Zvezda je izašla u najjačem mogućem sastavu protiv nas, a mi smo imali mnogo kadrovskih problema. Biće još mečeva sa crveno-belima, sa Partizanom, nadam se da ćemo imati prilike da ih savladamo. Ako već budem mogao da biram, neka to bude u Kupu, gde takođe imamo velike ambicije. Sadašnji šef struke, dok je bio igrač, sprečio me je da se sa Čukaričkim plasiram u finale, tada je posle 4:2 za nas na Banovom brdu, u revanšu u Humskoj u poslednjim trenucima susreta pogodio za 2:0 i ovdeo Partizan na megdan Mladosti iz Lučana u finale. Nadam se da će ove sezone biti drugačije – kazao je Belić.

Svetla tačka u tom duelu bio je golman Novak Mićović, koji je dobio pohvale i od Nemanje Belića.

- Branio je zaista odlično. Planski je bilo da on bude bačen u orbitu od ove sezone, to se i dogodilo. Petroviću je izmakao strani klub za sada, ali ima još zemalja gde su mogući transferi. Verujemo u mlade golmane, imaju podršku nas starijih u timu i čitavog stručnog štaba.

Dobio je Čukarički u međuvremenu novi stručni štab.

- Sve se promenilo, osim trenera golmana. Izgleda da smo „posebna fela“, nastavljamo po starom. Prilagođavamo se stručnom štabu, takođe i oni nama. Mnogo nam znači što je Velja Kaplanović tu, došao je iz omladinskog tima, odlično nas sve poznaje. Dodatno ćemo se svi zbližiti na ovim pripremama na Zlatiboru, pohvatati nove zahteve stručnog štaba.

Prvi naredni meč Čukarički će igrati u Lučanima, protiv Mladosti koja u dosadašnjem delu šampionata nije osvojila niti bod.

- Ne pamtim da su ovako loše počeli u sezoni. Imaju kvalitetan sastav, kao i uvek dosta iskusnih igrača. Svako gostovanje ove sezone, pa i u Lučanima, biće veoma teško. Ali, mi moramo da hvatamo ritam, da pobeđujemo u kontinuitetu. Zna se šta je cilj Čukaričkog, lično smatram da nam je mesto na trećoj poziciji. Biće daleko oštrija konkurencija kad se svi igrači oporave, samim tim će nam biti i mnogo lakše u nastavku sezone.

Koji je krajnji domet Čukaričkog u ovoj sezoni?

- Prošle godine smo osvojili više od 70 bodova, postigli rekordan broj golova... Ove sezone će biti daleko teže. Najveći konkurenti će svakkao biti TSC, Vojvodina, Spartak, kao i nekoliko godina unazad. Niški Radnički je napravio ekipu sa visokim ambicijama, Napredak bi mogao da bude najprijatnije iznenađenje... Tu je i VAR sistem, da se malo i našalim, ne pamti se kad crvenoj zvezdi i Partizanu nije suđen jedanaesterac za prvih šest-sedam kola. Ko zna, možda se neko umeša i u borbu za drugu poziciju. Uglavnom, biće baš zanimljivo ove sezone – zaključio je Nemanja Belić.

(Kurir sport/FK Čukarički)