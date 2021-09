OSIM, PRVI DŽEKIN TRENER, OTKRIO: Edin je bio mršavo dete odraslo u Bosni! Danas je fantastičan čovek, a ne samo vrhunski fudbaler

- Bio je deo fantastične generacije, rekao je Amar Osim, koji je bio prvi Džekin profesionalni trener, te dodao:

- Imali smo tada najbolji tim u BiH, ali on je pravio razliku. U mlađim kategorijama postizao bi 40-50 golova po sezoni. Nikada nije lako postizati golove, to je najteža stvar u fudbalu. To ne možete raditi ako niste jaki, inteligentni i ako nemate vrhunske kvalitete, a Džeko to ima sve kombinovano.

Nekadašnji trener Željezničara, japanskog Džef junajteda i katarskog El-Karaitijata ističe da je Džeko heroj za sve Bosance i Hercegovce.

- Uvek je ozbiljan i disciplinovan. Radio je na tome da dostigne najviše nivoe i pokazao da snovi mogu postati stvarnost ako veruješ u njih. Druga deca su razmišljala o drugim stvarima, a Džeko samo o fudbalu. Za nas je on praktično heroj, rekao je Osim u razgovoru za italijanski Tutosport

Osim je smatra da je Džeko ovoga leta odabrao pravi klub.

- Teško je bilo osvajati trofeje sa Romom. Roma je veliki klub, ali tek sa nekoliko titula. Gledao sam mnoge utakmice Džeke u Romi i osećaj je bio da je samo on mogao promeniti tok utakmice. Nije lako igrati u takvim okolonostima. U Interu ta priča može biti drugačija

Poredeći Džekai bivšeg napadača Intera Romelua Lukakua konstatuje da su oni različiti igrači.

- Lukaku gura loptu prema napred, trči, skače i postiže golove, a sa Edinom je lakše igrati. On uradi sav prljavi posao, ali zadrži i energiju za golove. Zna kako kreirati prostor, komunicirati sa saigračima, i sa Koreom i sa Lautarom Martinezom se može slagati veoma dobro.

I za kraj Osim je dodao i ovo:

- Edin je bio mršavo dete odraslo u Bosni, a danas je fantastičan čovek, ne samo vrhunski fudbaler.

