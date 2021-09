MITAR ODUŠEVIO PIKSIJA! Selektor otkrio da je naš napadač ZBOG SRBIJE mnogo rizikovao: RETKO KO BI UOPŠTE POMISLIO DA IGRA!

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi otkrio je nakon meča sa Republikom Irskom da je napadač Aleksandar Mitrović zbog reprezentacije rizikovao zdravlje.

Fudbalska reprezetnacija Srbije odigrala je nerešeno protiv Republike Irske, 1:1, u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

Mitrović je odigrao ceo meč, iako je zbog povrede koju je doživeo na meču sa Luksemburgom u subotu bilo pitanje da li će uopšte biti u sastavu na utakmici u Dablinu.

Hrabri golgeter je stisnuo zube i sa ogromnim podlivom i rasekotinom ispod oka izašao na teren i borio se kao lav do poslednjeg sudijskog zvižduka, a njegov gest oduševio je selektora Srbije.

"To je neverovatno sa kojom on željom i voljom igra. Retko koji igrač bi sa tom vrstom povrede uopšte pomislio da izađe na teren, a kamoli da igra. Jednostavno, to zaslužuje apsolutan respekt", kaže Piksi i dodaje:

"Borio se zaista fenomenalo, iako je rizikovao da bude još teže povređen, jer je ovakva povreda vrlo vrlo nezgodna".

Podsetimo, nakon šest odigranih kola Srbija zauzima drugo mesto u A grupi sa 11 osvojenih bodova. Portugal je prvi sa dva boda više od naše selekcije.

Kurir sport