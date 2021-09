KRUNA JEDNE SJAJNE TRENERSKE KARIJERE: Murinjo u nedelju ulazi u Kuću slavnih - klub 1.000!

Portugalski fudbalski trener Žoze Murinjo (58) u nedelju će upisati hiljaditu utakmicu u trenerskoj karijeri, prenela je agencija Hina.

Trenera Rome u nedelju očekuje duel protiv Sasuola, što će biti njegov hiljaditi takmičarski meč u karijeri. "The Special One" će postati tek 33. trener u modernoj eri evropskog fudbala koji je stigao do brojke od 1.000 utakmica.

Na vrhu liste se nalazi legendarni Aleks Ferguson sa 2.155 utakmica, a iza njega je Francuz Arsen Venger sa 1.701 utakmicom. Tokom svoje trenerske karijere Murinjo je trenirao devet evropskih timova u četiri lige - Benfiku, Leiriju, Porto, Čelsi, Inter, Real Madrid, Mančester Junajted, Totenhem i Romu.

foto: Profimedia

Jedan od najuspješnijih svetskih trenera osvojiio je 25 trofeja, pri čemu Ligu šampiona sa dva različita kluba, Portom (2004) i Interom (2010).

"Veliko je zadovoljstvo što sam dosegao brojku od 1.000 utakmica, ;ali u isto vreme uvek mi je u prirodi radovanje idućoj utakmici, a ne uživanje u sećanjima na utakmice koje su iza mene," rekao je Portugalac za engleski Savez menadžera lige (LMA).

LMA će dodeliti Žozeu posebnu nagradu i službeno ga uvesti u LMA Kuću slavnih klub 1.000 na posebnoj večeri kada okolnosti to dopuste.

"Dosezanje ove velike brojke veliki je podvig za Žozea, a njegovi rezultati uvek će osigurati da bude priznat kao jedan od trenerskih velikana," poručio je legendarni britanski menadžer Aleks Ferguson.

Kurir sport