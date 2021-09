UŽIVO, VIDEO: Zvezda - Proleter (2:0), crveno-beli GAZE goste!

Tok meča:

28. minut - GOOOOOOOOL - Aleksandar Katai duplira prednost Zvezde posle sjajne finte i obilaženja golmana Petrića.

27. minut - Prošao je Ivanić po levoj strani i zavrnuo do Krstičića koji je sa nekih 6-7 metara probao šut, ali ponovo posle gola. Drugi veliki promašaj Krstičića na meču.

24. minut - GOOOOOOOOL - Zvezda vodi posle sjajne akcije. Prekid je izveo Katai koji je poslao loptu do Degeneka koji je vratio na peterac do Sanoga kome nije bilo teško da pogodi.

21. minut - Centrirao je Ivanić sa desne strane, probao je glavom Pavkov sa peterca, ali opet neprecizno.

16. minut - Probao je Katai levom nogom sa nekih 17-18 metara posle duplog pasa, ali lopta ide pored leve stative gola gostiju.

15. minut - Nakon nekoliko propuštenih prilika na startu meča crveno-beli su oborili tempo igre i sada mirno vrebaju šansu čekajući grešku protivnika.

5. minut - Dioni je izbio sam ispred golmana gostiju posle sjajnog pasa Krstičića, ali odlična odbrana golmana Proletera.

3. minut - Prva prilika na meču. Odbila se lopta do Krstičića koji je bio na ivici šesnaesterca, opalio je iz prve, ali lopta ide preko gola gostiju.

1. minut - Utakmica je počela.

Odlično je popunjena severna tribina i sjajna je atmosfera na celom stadionu, a povodom rođendana Marakane, tj. sada stadiona Rajko Mitić.

Sastavi:

Crvena zvezda: Gordić, Gajić, Degenek, Pankov, Rodić, Sanogo, Krstičić, Ivanić, Katai, Dioni, Pavkov.

Proleter: Petrić, Kojić, Bašanović, Janković, Milošević, Joković, Vukasović, Danoski, Mitrović, Tomović, Ortiz.

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da će biti jako važno dobro otvoriti utakmicu, kako bi se igralo opuštenije i lepršavije:

’’Odmorili smo, radili smo dosta dobro u ovom periodu. Imali smo reprezentativce koji su se uspešno vratili, znate kakvo je stanje zbog korone, menja se iz dana u dan, ali svi su uspeli da se vrate. Videćemo koliko su odmorni, ali u svakom slučaju imamo igrače koji su spremni da istrče sutra. Sigurno je da su dobra igra i dobar rezultat u prethodnom kolu penicilin za sve, pogotovo za samopouzdanje i za glavu. Na kraju nije bilo bitno kako igramo, lepo ili ružno, samo je bilo bitno da donesemo bodove kući. Igra na Banovom brdu je bila lep pokazatelj kako ekipa treba da izgleda od prvog do poslednjeg minuta. Radili smo tokom ove pauze, okosnica tima je ostala u Beogradu i radili smo na tim nekim detaljima. Uvek pričamo da u prvenstvu igramo protiv niskog bloka i dobro otvaranje utakmice donosi prednost da budeš mirniji i onda da igraš lepršavije i za oko lepše. U prethodnom kolu smo gol dali pred kraj prvog poluvremena, stvorili smo dosta šansi i nismo odustali, to je zaista izgledalo fenomenalno i tome ćemo težiti. Svi konkurišu za utakmicu, nemamo problema sa povredama, možemo da imamo problema sa umorom i činjenicom kako će se osećati igrači posle napornog puta. Pre svega mislim na Degeneka, Borjana, Kangu i Bena. Borjan je poslednji stigao, malo nešto pre njega Ben, ako je umoran imamo Popovića i Gordića i u svakom trenutku su stopostotno spremni da stanu na gol.’’

Meč 8. kola Linglong Tire Super lige Srbije između Crvene zvezde i Proletera igra se u subotu 11. septembra 2021. godine, sa početkom u 20:00 časova.

