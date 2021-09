SKANDALOZNO PONAŠANJE ITALIJANSKIH NAVIJAČA PREMA SRBIMA: Pre Vlahovića, huligani su vređali Mihu, Sergeja i Kolarova!

Kao grom iz vedra neba zaparala je čula svih ljudi u Srbiji vest iz Italije, da su navijači Atalante na rasnoj osnovi vređali Dušana Vlahovića, napadača Fjorentine. I to samo nekoliko dana nakon što je Vlahović sa drugim srpskim fudbalerima protiv Irske klečao i tako ukazao na problem rasizma u svetu.

Fiorentina, Commisso contro i tifosi dell'Atalanta: 'Hanno dato dello zingaro a Vlahovic, si devono vergognare': Dusan Vlahovic ha deciso la partita che la... https://t.co/Xsrckn2rSw pic.twitter.com/TjPMuXjci2 — sportlive (@sportli26181512) September 12, 2021

Skandirali su mu da je "Cigan", a to nije prvi put da tamošnji huligani na takav prostački i necivilizovan način ponižavaju srpske fudbalere.

foto: Profimedia

Dušan Vlahović pre dve godine prvi put bio je na meti italijanskih huligana i to na meču mladih timova Fjorentine i Torina. Tada mu je grupa navijača "bikova" uzvikivala da je "gov...i Ciganin", što je osudila italijanska štampa, pre svih tiražni list "Gazeta delo sport".

foto: Profimedia

Ranije su i drugi srpski fudbaleri bili meta raznih fašista sa tribina, koji sebe nazivaju navijačima. Siniša Mihajlović se nekoliko puta tokom fudbalske, a kasnije i trenerske karijere susretao sa uvredama na rasnoj i nacionalnoj osnovi. Poslednji put, bilo je to pre četiri godine, u gradskom derbiju između Juventusa i Torina, kada su mu navijači "Stare dame" skandirali u obe utakmice:

- Cigane, cigane! Ti si srpsko i cigansko g...o!

Otkrio je Siniša jednom prilikom da mu je Patrik Vijeira rekao da je "ciganin", a istu uvredu pretrpeo je i od jednog policajca, te navijača Atalante koji je posle toga pobegao od njega, jer se uplašio kada je Miha krenuo da se obračuna.

foto: @starsport

Istovetne uvrede na svojoj koži osetila su još dvojica srpskih fudbalera u Italiji - Aleksandar Kolarov i Sergej Milinković-Savić, kojem su navijači Lacija pokazali transparent na kojem je pisalo "Milinkovic - Zingaro", u prevodu "Milinković - Ciganin". Iste uvrede u Italiji doživljavaju i hrvatski, crnogorski i bosanski fudbaleri.

foto: profimedia

Srpski fudbaleri pre utakmice sa Irskom u Dablinu (1:1) nisu imali obavezu da kleknu, ali su želeli da se solidarišu sa igračima iz zapadne Evrope, gde je rasizam i dalje ogroman problem.

Siniša Mihajlović je u nekoliko navrata ukazivao na problem sa rasizmom u Italiji:

foto: AP

- Stalno se priča o rasizmu na stadionima, ali to ne bi trebalo da važi samo za tamnopute igrače. Rasizam se ne odnosi samo na crnce. Rasizam je i kad ti hiljade ljudi viču da si srpsko ili cigansko govno. Šta ćemo s tim? To su uvrede kojima se vređa ceo jedan narod! Poručujem svima njima koji su me vređali da sam "cigansko g...o" i "srpsko g...." da dođu u hotel i da mi to kažu u lice. Živim u ulici Prinćipi Pijemont, znaju gde mogu da me nađu, pa neka dođu. Da vidim da li imaju m... da mi kažu sve to u facu!

Kurir sport/A. R.