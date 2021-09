CRVENA ZVEZDA SE OGLASILA POVODOM DUGA: Dragan Milošević otkrio koliko stvarno iznose dugovanja kluba sa MARAKANE!

Predsednik Nadzornog odbora FK Crvena zvezda Dragan Milošević tvrdi da dug klub koji je nedavno objavio APR nije 60 miliona evra, već 35!

– Da razjasnimo pošto se pominje dug od 60 ili 70 miliona evra. Prema APR-u, ako tačno gledamo, obavezno stanje Zvezde je 52 miliona evra. Ja samo pogledao taj izveštaj, a ono što ja mogu da vam kaže jeste da Zvezda u ovom trenutku operativno duguje 35 milona evra. Postoji još jedan broj obaveza od 8 miliona prema poveriocima. U toku su pregovori za rešavanje tih obaveza ili za manje novca. U pitanju su privatni poverioci. Ne mogu da ulazim u više detalja, ali sa jednim je skoro sve dogovoreno, a sa drugima poveriocima je u toku – rekao je Milošević u intervjuu za Redstarbelgrade.

Predsednik Nadzornog odbora FK Crvena zvezda je dodao da dugovi prema bankama nisu problem samo Crvene zvezde, da je dužna i Barselona.

– Da ponovim, dug je operativno 35 miliona evra. To je klasičan fudbalski dug, duguje se igračima, drugim klubovima, državi, agentima, dobavljačima. Evetntuelno i bankama, kao Barselona, mi imamo manji dug prema banci.

Dragan Milošević je objasnio šta je u tom dugu koji je sam po sebi loš goruće.

– Ono što je loše u dugu je ročnost, jer su sve kratkoročna potraživanja i to bih okarakterisao kao nešto što nije dobro. Pitaće se neko kako ste od 52 miliona evra došli do 35 miliona. Vi ste pomenuili 49 miliona evra. Ta tri miliona koja ste odbili je amortizacija stadiona. Ukoliko Zvezda jednog dana bude prodavala stadion. Ako proda “Marakanu”, Zvezda će biti u obavezi da plati državi porez od 3 miliona evra. Ali to je iluzorno, niko neće prodavati “Marakanu”.

Problem je i to što Crvena zvezda od starta unapred troši pare od generalnog sponzora “Gasproma”.

– Kada sam ja došao već je bio potrošen deo od “Gasproma” za tu sezonu 2015. godine. Mi smo faktički unapred sa “Gaspromom” svaki put. Sada su i “Gasprom” i “Telekom” eskontovani do juna 22. godine do isteka ugovora. To ulazi u našu obavezu, pretpostavka je knjigovodstvena da dok Zvezda ne izvrši svoje obaveze prema sponzoru, reklamikranje prema ugovorima, da bi potencijalno moglo doći do raskida ugovora i da bi Zvezda mogla da ima obavezu prema sponzorima. Ali, to se nikada neće dogoditi. To nas spušta na tih 35 operativnih miliona i osam miliona potraživanja od kojih je jedno staro potraživanje, pre dolaska ove uprave – zaključio je Milošević.

Crvena zvezda se oglasila povodom izveštaja APR kada je njen dug u pitanju. Javnost očekuje da isto urade i ljudi iz Partizana.

