NEPONOVLJIVI MAJSTOR FUDBALSKOG VICA KOJI SE SMEJAO ARKANU: Mnogi nemaju sumnju, bio je bolji i od Maradone!

Na današnji dan 1966. godine rođen je jedan od najboljih fudbalera sa ovih prostora - Dejan Dejo Savićević

Fudbalski genije koji je zadivo svet nastupajući za Crvenu zvezdu i Milan, danas slavi svoj 55. rođendan.

Savićević je živa legenda Crvene zvezde i Milana.

Neosporno je da je Genije jedan od najboljih fudbalera svih vremena na eks-Ju prostoru, ali ga čitava armija smatra jednim od najboljih igrača fudbala svih vremena, u rangu Pelea i Maradone!

Za ove tvrdnje postoje veoma snažni argumenti. To je osvajanje titule Interkontinentalnog kupa i Kupa evropskih šampiona sa Crvenom zvezdom. Bitnije je to da je Dejo bio mozak i udarna pesnica Milana 1994. godine, kada im je praktično doneo titulu Lige šampiona. Ne možemo da zaboravimo da se u finalnoj utakmici, najbolji igrač Barselone, Romario, bukvalno "nije video" na terenu. Upravo Romario je te godine proglašen za najboljeg igrača sveta, iako je ostao u tamnoj senci Dejana Savićevića.

Dres Crvene zvezde nosio je od 1988. do 1992. i u prolećnom delu 1999. godine odigrao ukupno 118 takmičarskih utakmica i postigao 41 gol. Sa Zvezdom je osvojio tri šampionske titule 1990, 1991. i 1992. godine, jedan nacionalni kup 1990, Kup evropskih šampiona 1991. i Interkontinentalni kup 1991. godine.

Sa Milanom je osvojio tri titule prvaka Italije 1993, 1994. i 1996. godine, dva italijanska Superkupa 1993. i 1994, Ligu šampiona 1994. i Superkup Evrope 1994. godine. Od 1992. do 1998. godine odigrao je 97 mečeva u Seriji A i postigao 20 golova.

Dejo je karijeru počeo u rodnoj Podgorici u OFK Titograd. Od 1982 do 1988. godine je igrao za Budućnost. Zbog sjajnih igara zapao je za oko velikanima iz bivše Jugoslavije. Želeli su ga Zvezda, Partizan, Hajduk, ali on je odlučio da ode na Marakanu.

“Tražili su me tada Zvezda, Partizan i Hajduk, a ja sam odlučio da odem na Marakanu. Imao sam zbog toga problema u mom tadašnjem klubu, jer je Budućnost htela da me proda Partizanu, a objektivno, najbolje uslove je nudio splitski Hajduk. Međutim, nikad nisam mešetario, Zvezdi sam dao reč i nisam želeo da je pogazim iako sam kasnije dobio bolje ponude Hajduka i Partizana. Nisam pogrešio, volim Zvezdu, naš najveći klub, i želja mi je bila da zaigram na Marakani", otkrio je u jednom intervjuu Savićević.

Odmah po dolasku u Zvezdu sačekao ga je poziv za vojsku, a Savićević je jednom prilikom otkrio da je to bio odgovor Partizana na njegovu odluku o nastavku karijere.

"Bila je to svojevrsna “čestitka“ Partizana, častili su me pozivom u vojsku misleći da tako neću moći da potpišem ugovor sa Zvezdom, jer sam u kasarnu morao da se javim do 15. juna, a prelazni rok je počinjao 20. Međutim, sačekao sam nekoliko dana, potpisao ugovor 19. posle ponoći i odmah otišao u vojsku".

Savićević je bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje titule Kupa šampiona. Postigao je tri gola. Bio je strelac protiv Dinama iz Drezdena u Beogradu (3:0) i u revanšu u Nemačkoj (2:1), a sjajan gol postigao je protiv Bajerna u Minhenu.

1992. godine je prešao u slavni Milan, koji je tada bio jedan od najboljih klubova u Evropi. Svojm fantastičnim potezima na terenu odmah je kupio navijače, ali i postao ljubimac gazde Silvija Berluskonija.

Navijači i dan danas prepričavaju njegovu maestralnu partiju u finalu Kupa šampiona 1994. godine protiv Barselone (4:0). Bio je nezaustavljiv na tom meču! Asistirao je Masaru kod gola, a zatim lobovao golmana Zubizaretu sa oko 30 metara postigavši treći pogodak za Milan. Mnogi smatraju da je to jedan od najlepših golova u istoriji takmičenja.

Berluskonijev ljubimac

Savićević je bio omiljeni igrač vlasnika Milana Silvija Berluskonija. Berluskoni je bio oduševljen njegovim mastorijama na terenu. Svaki put kad bi odigrao dobar meč došao bi u svlačionicu i čestitao mu.

U Zvezdu se vratio u zimskom prelaznom roku 1999. godine. Odigrao je samo tri utakmice. Iako je planirao da na Marakani okonča blistavu karijeru, to se ipak nije desilo. Otišao je u Rapid iz Beča, gde je od 1999. do 2001. godine na 44 ligaške utakmice postigao 18 golova.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 56 utakmica i postigao 19 golova. Nakon uspešne karijere kratko se našao u ulozi selektora Jugoslavije. Nije se dugo zadržao u trenerskim vodama, ali je ipak ostao u fudbalu. Već duži niz godina uspešno obavlja funkciju predsednika FS Crne Gore.

Arkan

U jednom intervjuu za "Nedeljnik" Savićević je otvoreno govorio o ulozi Željka Ražnatovića Arkana u Crvenoj zvezdi.

"On je preuzeo navijače. I njegovi prvi 'Tigorvi' bili su sačinjeni od navijača. zašto se to desilo da baš on preuzeme, to ne znam. Ali jeste bio glavni među navijačima. Ja sam njega upoznao igrom slučaja 1985. Te godine kada smo igrali u Glazgovu Kup šampiona, otišli smo dan ranije. Kad na dan utakmici ja ne mogu da verujem - dolazi on sa grupom navijača. Crvena kapa, šuškavac crveni preko trenerke i onaj njegov roleks od dvesta-trista hiljada maraka. Ja kažem: 'Željko, odakle ovamo, prošpijaće te neko'. Kaže on: 'Neće niko' ".

foto: Printscreen Youtube/ WAR NEVS

"Kako sam bio malo povređen, a pobedili smo prvu 3:0, izašao sam na poluvremenu. I vidim ga sa policijacima ispod tribine. Ja umirem od smeha, on menja kape sa njima, slikaju se... Malo-pomalo, sede čovek u drugom poluvremenu na klupu. Bio je prodoran. Znao je to da iskoristi. I na kraju se vratio on, ali, rekoh, gde da dolazi ovamo. Nije to Evropa, to je ostrvo, a treba uteći sa ostrva. Da je Francuska, Belgija, pa može se uteći, a gde ćeš ovde, sve voda oko tebe. Posle je počeo rat i poznat je taj deo njegove životne priče...", rekao je Savićević.