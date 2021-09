STANKOVIĆ PRED BRAGU: Pun sam optimizma, pametno ćemo rizikovati

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da je pun optimizma uoči predstojeće utakmice sa Bragom u Ligi Evropa i da će njegova ekipa u tom duelu pametno rizikovati kako bi došla do dobrog rezultata."Očekuje nas lep posao sutra, dobra utakmica. Presrećan sam što će stadion biti pun, verujem u momke. Iskustvo je na našoj strani, godinu i po dana smo zajedno. Znamo koje su nam boljke, a koji su kvaliteti, pokušaćemo da sakrijemo mane i da pokažemo kvalitet, 100 odsto verujem u njih. Na fenomanalan način smo iskoristili pauzu, pun sam optimizma. Želim da prihvatim pametan rizik, a ne glup rizik", rekao je Stanković na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Zvezde igraju u četvrtak od 18.45 na svom terenu protiv Brage, utakmicu prvog kola Grupe F u Ligi Evropa.

Novinare je zanimalo da objasni na šta je mislio kada je pomenuo pametno rizikovanje.

"Mi igramo kod kuće, ovaj stadion branimo svim mogućim snagama, da ću kalulisati, lagao bih da neću. Da se neću uplašiti, to je sigurno. Branimo našu kuću, ne plašimo se. Kalkulisani rizik, da li ćemo igrati sa tri napadača, sa dva ili jednim, sitnice nas dele do startnih 11", naveo je on i dodao da će velika prednost njegove ekipe biti domaći teren.

Govoreći o Bragi, Stanković je rekao da se ta ekipa tokom utakmice transformiše u različite formacije, da je ukomponovana i da mu se svidja način kojim igra fudbal. Naveo je da je portugalski tim ima izvanredne pojedince i da su svi jaki na lopti.

"Biće ovo test za nas, nismo dugo igrali protiv ekipe takvog tipa. Talentovana i dobra ekipa", dodao je trener crveno-belih.

Bragu je svrstao medju prve četiri ekipe u Portugalu i rekao da se ne slaže sa pričama da je Zvezda u lakoj grupi.

"To je četvrta ekipa u Portugalu. Kada je izvučena grupa svi su komentarisali kako je lako, ali nije lako. U poslednjih 12 godina igrali su evropska takmičenja, finale LE, a prošle godine su osvojili Kup Portugala. Ne bih voleo da se neko igra sa mojom inteligencijom i kaže da je lako", naveo je.

"Ali, ne pravim sebi odstupnicu, kao što to nismo radili ni protiv Milana. Mi znamo protiv koga igramo, talentovana ekipa, dobro organizovana, fenomenalno brza u tranziciji", dodao je Stanković.

Stanković je rekao da su u klubu zadovoljni kako je ekipa reagovala posle ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, a upitan da li su utakmica protiv Brage i posle toga protiv Partizana ključne, on je odgovorio odrično.

"Sada ima manje pritiska jer smo jedan cilj ostvarili, sad igramo mini ligu, nije toliko strašno kako je bilo u kvalifikacijama. Biće lepe utakmice Braga i Partizan, ali nisu ključne, posle toga imamo 40-ak utakmica u prvenstvu, Kupu i Evropi. Mogu da ti daju vetar u ledja da imaš jače samopouzdanje, da se pomeriš malčice na tabeli u slučaju oba pozitivna rezultata. Može mentalno da utiče a ne ključno za dalji rasplet u takmičenjima", ocenio je on.

Upitan da uporedi prošlogodišnje protivnike iz grupe u Ligi Evropa sa aktuelnim, Stanković je rekao da je ovogodišnja grupa mnogo teža, uz Mitlijand i Ludogorec.

"Mnogi će da kažu da pravim odstupnicu, ali realno je ova grupa kvalitetnija", ocenio je Stanković.

Na pitanje o sitauciji Milana Pavkova, Stanković je rekao da on zbog povrede neće igrati u četvrtak, ali da u klubu pokušavaju da naprave čudo i da ga vrate na teren za "večiti" derbi.

"Nećemo reskirati, dobro je da možemo da kažemo da možemo bez svakoga, a to ne znači da se odričemo Pavkova. Taman je uhvatio zalet, odigrao četiri, pet utakmica za redom. To je sastavno deo fudbala, bez svakoga moramo i možemo, a raširenih ruku ga čekamo da se vrati. Ko god ga zameni zna za koga igra i protiv koga igra", dodao je.

Fudbaler Zvezde Mirko Ivanić će petu sezonu uzastopno igrati evropsko takmičenje, a izrazio je nadu da će ova sezona biti najuspešnija.

On se složio sa trenerom da je grupa teža od prošlogodišnje, rekao da je ekipa svesna protiv koga igra, ali i da on može da unapredi svoju igru.

"Sutra će biti sve samo ne lagano. Braga je odlična, ali verujem da možemo da pobedimo ako budemo na maksimumu. Prošla godina je bila fenomenalna za mene i ekipu. Ove godine sam imao neke dobre, neke loše utakmice i svestan sam da mogu da budem još bolji, da doprinesem ekipi na svoj način, golovima, asistencijama, oduzetim loptama, postavkom na terenu. Mogu još bolje", rekao je Ivanić.

U drugoj utakmici u Grupi F Mitjiland će u Herningu od 18.45 dočekati Ludogorec.

Beta