LEVANDOVSKI SVE ŠOKIRA ISHRANOM: Robert ima poseban režim, prvo jede slatkiše, meso i na kraju supu! Nutricionisti zapanjeni!

Robert Levandovski je u jednom od derbija 1. kola Lige šampiona sa dva gola potopio Barselonu na Nou kampu i time pokazao da se nalazi u sjajnoj formi i na početku nove sezone.

Poljski napadač redovno rešeta mreže, godinama je među najboljim fudbalerima, pa se mnogi pitaju u čemu je tajna njegovog uspeha.

Stručnjaci kažu da je zdrav način ishrane jedan od bitnih faktora, a zvezda Bajerna u tom segmentu ima više nego neobičan režim.

foto: Profimedia

Levandovski, naime, prvo jede desert, u njegovom slučaju čokoladni brauni, zatim pirinač, pa meso ili ribu. Obrok završi sa supom ili salatom.

Ideja ovakvog načina ishrane, koja bi u slobodnom prevodu mogla da se nazove "jedenje naopačke" (backwards eating), jeste da se odvoje ugljenohidrati i proteini, kako bi se osiguralo da telo ne bude prezasićeno miksom raznih sastojaka.

Ovaj režim ishrane nije bez logike, piše Dejli telegraf. Još 2014. godine Imperijal koledž iz Londona je objavio studiju koja kaže da ako obrok počinje sa hranom koja obiluje šećerom, kasnije se lakše kontroliše apetit. To je zbog enzima glukokinaza koji pomaže mozgu da prati koliko je glukoze konzumirano. Ako je unos klukoze premali, mozak javlja telu da nađe više hrane koja obiluje šećerom.

Sličnu studiju je uradila i grupa naučnika iz Amerike 2019. godine. Prema njima, ljudi koji na početku obroka jedu nešto slatko na kraju konzumiraju manje kalorija.

foto: Profimedia

Ali, većina stručnjaka nije oduševljena režimom ishrane Levandovskog. Stavovi mnogih nutricionista je da uspešna ishrana pre svega zavisi od kvaliteta hrane koju unosimo, a manje o redosledu kojim je konzumiramo.

Neki stručnjaci idu dotle da upozoravaju da je moguć i razvoj dijabetesa.

- Ako ćete prvo jesti čokoladni brauni a tek onda salatu, to će uzrokovati rast nivoa insulina. Ako se to radi konstantno, to bi moglo dovesti do otpornosti na insulin pa čak i razvoja dijabetesa. Ključ je u umerenom konzumiranju slatkog, smatra nutricionista Nitiša Patel.

Njen savet je i da se obilniji obroci konzumiraju u ranijoj fazi dana, jer naša tela sagorevaju manje kalorija tokom noći.

Ona zastupa i teoriju 80/20, to jest da se unosi 80 odsto zdrave hrane, a da u preostalih 20 odsto možete da se častite nekim poslasticama.

Kurir sport