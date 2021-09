TOZA MIJAILOVIĆ SIJA POSLE BRAGE: Videli smo evropsku Zvezdu, svake godine imamo sve BOLJI tim!

Fudbaleri Crvene zvezde započeli su takmičenje u Ligi Evrope na sjajan način i savladali ekipu Brage na stadionu „Rajko Mitić“ rezultatom 2:1, a predsednik kluba Svetozar Mijailović istakao je veliko zadovoljstvo zbog ostvarenog rezultata, ali se i osvrnuo na atmosferu, kao i pojačanja koja su stigla u letnjem prelaznom roku.

- Čestitke igračima, stručnom štabu, upravi, a posebno svim zvezdašima na novoj pobedi u Evropi. Nastavljamo u prepoznatljivom stilu koji nas je krasio prošle sezone, kada smo beležili sjajne rezultate u grupnoj fazi Lige Evrope. Ono što je nedostajalo prošle godine jesu navijači na tribinama. Zato je ova pobeda još lepša sa njima, atmosfera je bila fenomenalna, navijanje tokom svih 90 minuta i na kraju radost zvezdaša je nešto što želimo da vidimo na svakoj utakmici. Pored pune severne tribine koja nam daje dodatnu snagu na terenu, izuzetno nas raduje veliki broj dece na tribinama. Evropska Zvezda je vratila porodice na stadion što nam je i bio cilj, veliko je zadovoljstvo bilo prisustvovati jučerašnjoj utakmici koja je u svim segmentima bila na vrhunskom nivou – istakao je Mijailović.

foto: FK Crvena zvezda

Nije propustio predsednik da istakne da je organizacija meča bila na zavidnom nivou.

- Sve je izgledalo perfektno od razvoja događaja na terenu, pa do same organizacije meča. Tribine su bile ispunjene u odnosu na dozvoljen kapacitet zbog situacije sa korona virusom, a to je 50% stadiona. Ispoštovali smo sve što je od nas zahtevano, nije bilo lako s obzirom da je kovid protokol striktan. Zvezda je pokazala odgovoran odnos prema zajednici i jedina žal ostaje zbog ljudi koji nisu bili u mogućnosti da budu na tribinama, budući da karata nije bilo za sve, a interesovanje bilo izuzetno veliko.

Govorio je Mijailović i o uslovima i pogodnostima koji zvezdašima daju dodatni užitak tokom praćenja utakmica.

- Naš klub je pokazao da je na evropskom nivou u svim segmentima, a ne samo na terenu i u upravi. Odnosom prema gledaocima i omogućenim uslovima na stadionu smo na znatno višem nivou nego ranije. Gledaoci imaju sve što im je potrebno kako bi apsolutno uživali u fudbalskoj predstavi i igri crveno-belih, a to je nešto čemu smo težili i na čemu smo radili godinama. Unapredili smo gostoprimstvo na stadionu kako bi se svaki zvezdaš osećao kao kod svoje kuće, promenoari na zapadnoj tribini i sve propratne aktivnosti koje ih očekuju, kao i udobnost na tribinama su tome i više nego doprineli.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Osvrnuo se i na činjenicu da Crvena zvezda petu godinu zaredom igra grupnu fazu evropskog takmičenja, kao i igrače koji su pojačali naš tim tokom leta.

- Svake godine imamo sve bolji tim, ovo je peta sezona da igramo u grupnoj fazi evropskog takmičenja, što je ozbiljan rezultat. Zvezda je tamo gde i pripada i ne mislimo da zaustavljamo veliku Zvezdinu evropsku „mašinu“. Moram da pohvalim sportski sektor koji je odradio odličan posao kada su u pitanju pojačanja. Posebno bih istakao Dionija i Dragovića koji su bili odlični, Dragović nam uliva sigurnost i smirenost koja je i više nego potrebna u ovakvim mečevima. Od Dionija tek očekujemo sjajne partije, period adaptacije polako prolazi i nema sumnje da će iz meča u meč biti sve bolji.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Svetozar Mijailović govorio je i veoma značajnom nacionalnom koeficijentu koji u narednim godinama može Srbiji da donese dva mesta u najelitnijem evropskom takmičenju.

- Srbija je sve bliže da obezbedi dva mesta u Ligi šampiona, možda čak i direktan plasman. Zvezda je u poslednjih pet godina bila nosilac rezultata koji su doprineli takvoj poziciji i pokazala koliko je važna za srpski fudbal. Pobeđujemo velike i na taj način skupljamo izuzetno bitne bodove. Braga je tim iz lige petice, samom pobedom nad takvim timom smo ostvarili veliki rezultat, ali i direktno pomogli sprski fudbal.

Nije propustio Mijailović da pohvali rad svih zaposlenih u klubu, ali i da se zahvali navijačima na velikom broju uplaćenih članskih karti za ovu sezonu.

- Ovo je plod dobrog rada u klubu, pa i činjenica da od 1. juna do sad imamo preko 12.000 članova sa plaćenom članarinom, što je rezultat napornog rada, kao što se moglo videti na stadionu. Još jednom bih se zahvalio svim zvezdašima što umeju da cene sve što klub radi – zaključio je Mijailović.

Kurir sport