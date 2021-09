JIRGEN KLOP PRIZNAO: Ne učestvujem u pregovorima sa Salahom

Trener Liverpula Jirgen Klop rekao je danas da ne učestvuje u pregovorima oko novog ugovora sa Mohamedom Salahom i da ga jedino interesuje forma egipatskog fudbalera.

Salahov ugovor ističe za manje od dve godine, a uprava kluba želi da mu ponudi novi višegodišnji. On igra dobro, postigao je četiri gola na pet utakmica ove sezone.

"Nemam šta da kažem, pogotovo jer ne učestvujem u tome. Jedino što me sada interesuje je kako Mo izgleda na terenu, njegova oštrina i posvećenost, a tu je apsolutno sve na mestu. Dobro izgleda, nemam šta drugo da kažem", rekao je Klop, preneo je Skaj.

Predstojeću utakmicu protiv Kristal Palasa propustiće Roberto Firmino zbog povrede tetive.

"On nije spreman. Bobi neće početi da trenira sa ekipom pre sledeće nedelje, pa ćemo tek tada videti", naveo je Klop.

foto: Profimedia

Klop je rotirao igrače zbog gustog rasporeda, a isto će uraditi i u subotu u utakmici protiv londonske ekipe. To će biti treća utakmica "crvenih" u poslednjih sedam dana.

"Tri utakmice nedeljeno je normalno, ali nedelja-sreda-subota je teže. Pobedili smo Milan i momci su bili zaista dobri. Moraćemo ponovo da menjamo, to je jasno", naveo je Klop.

Napadač Sadio Mane je prošle nedelje postigao gol u pobedi protiv Lidsa, što je bio njegov 99. pogodak za klub.

"Sadio izgleda dobro i oštro. Bilo bi lepo kada bi u subotu postigao 100. gol. On je izuzetan igrač i mora izuzetno da igra. To je standard koji od njega očekujemo, a on uglavnom to i uradi", rekao je Klop.

Posle četiri kola u Premijer ligi Liverpul je treći na tabeli sa 10 bodova, koliko imaju i prvoplasirani Mančester junajted, drugoplasirani Čelsi i Everton na četvrtom mestu.

Beta