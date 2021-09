ŠOK I JEZA ZBOG POVREDE GOLMANA Iz kluba za Kurir: Ostade dečko bez bubrega, a bio je zdrav! MALE SU ŠANSE DA NASTAVI KARIJERU!

On je na gostovanju Žarkovu u Prvoj ligi Srbije nakon sudara sa protivničkim igračem u 35. minutu hitno prebačen u bolnicu gde je ostao bez bubrega.

Iz Radničkog su za Kurir poručili da je dobra stvar u celoj situaciji činjenica da je utakmica igrana u Beogradu pa je Spasoju brzo ukazana adekvatna pomoć.

- Sada je dobro. Leži u bolnici, bubreg jeste odstranjen, ali operacija je prošla dobro, ako to uopšte može da se nazove dobrim. On je stabilno i to je trenutno najvažnije. Koliko smo upoznati, nije imao nikakvih zdravstvenih problema pre ovoga, ne znamo još uvek šta se tačno desilo, da li je možda bilo unutrašnjeg krvarenja. Sreća je da smo bili tamo gde smo bili, hitno je operisan i ostade dečko bez bubrega - rečeno je Kuriru iz kluba.

Da stvar postane još manje verovatna, Stefanović je u Radnički stigao tek nedavno, nakon što je prethodne godine branio za jermenske ekipe Ararat i Širak.

Kako su nam iz kluba rekli, nisu stigli ni čestito da se upoznaju sa novim golmanom, a prema informacijama do kojih su stigli u Sremskoj Mitrovici, za Kurir je potvrđeno da su, nažalost, minimalne šanse za Spasojev povratak profesionalnom fudbalu.

Utakmica je završena pobedom Žarkova (1:0), ali rezultat svakako nije bio u prvom planu.

Kurir sport/Aleksandar Knežević