KIMI DO DETALJA OGOLIO ISTINU O DEŠAVANJIMA MEĐU GROBARIMA: Evo šta je rekao o podelama na Jugu

Kimi je gostujući na "Balkan Infu" govorio o podelama na Jugu i mnogo tome još.

"U moje vreme su idoli bili fudbaleri i košarkaši, poštovale su se neke druge vrednosti. Danas se sve promenilo. Kad su nas mediji napadali pre 10-11 godina, od nas su napravili kao da smo rok zvezde. Dešavalo mi se da roditelji sa decom prolaze pored igrača Partizana ali zato dolaze da se slikaju sa mnom. Neosnovanim napadima na nas su od nas napravili neke heroje. Dolazimo onda do toga da su počeli klinci da dolaze i da su im idoli vođe navijača a ne igrači. S druge strane, ti koji su im kao navijači bili idoli nisu na njih prenosili prave vrednosti i nisu imali navijačku svest. Nisu navijači pravi vodili tribinu 20-30 godina", rekao je Kimi.

Prema njegovim rečima ljudi koji nisu imali dovoljno navijačke svesti su vodili tribinu i tako su krenule podele.

"Generacije su odrasle na podelama. Da su se pravi navijači nametnuli na vreme možda bi podela najverovatnija ne bi bilo. Da smo mi u Švajcarskoj nas ne bi zanimala ni Uprava, ni policija, ni odnos sa državom u tom smislu. Bili bismo nezavisni. Dolazi do prevelikog mešanja svih tih faktora u tribinu i vidite do čega je to dovelo na kraju", rekao je Kimi.

Ističe da kontakt između navijača i Uprave mora da postoji jer su oni jedna porodica ali onaj ko kontaktira sa Upravom ispred navijača ne sme da zloupotrebljava tu poziciju.

"Moraju da postoje crvene linije koje navijači ne prelaze. Ne mogu pesme da se naručuju kao u kafani, nema naručivanja parola. Crvene linije moraju da postoje", kaže Kimi. Napominje da za vreme kada su on i još neki bili u vrhu tribine ljudi govore da je to "najbolji period grobarstva u istoriji". "Posete su porasle, išlo se u dobrom smeru. Mogli smo da prerastemo u jednu zdravu, jaku navijačku tribinu da se nije desilo to sa Francuzom (Brisom Tatonom, pri. aut.). Posle sve što se izdešavalo, pola tribine je pohapšeno, i onda je krenulo stranputicom. Mi smo i u to zlatno vreme u tom starom Alkatrazu imali neku tihu podelu na navijački i polukriminalni deo. Sve bi to došlo na svoje mesto da se nije desila nesreća sa Tatonom. Ali i ta podela je bila laka prehlada za ono što se dešavalo posle", rekao je Kimi u intervjuu za Balkan info.

Kada je reč o podeli između Alkatraza i Zabranjenih, Kimi kaže da je razumeo nezadovoljstvo ljudi.

"Na tribini nije bilo sve savršeno, ali mislim da je bio loš trenutak za sve to jer je tribina bila izranjavana hapšenjima a bio je i pogrešan način, jer su oni u tom početku borbe bili začetnici prljave Instagram propagande. Iznosili su sav prljav veš, raširili su tu priču van tih par ljudi sa kojima su bili nezadovoljni na celu tribinu", napominje Kimi.

Kada je izašao iz zatvora zatekla ga je, kaže, neprijatna situacija. "Bila je ogromna netrpeljivost između Zabranjenih i Juga. Ja sam u ćeliji bio sa pokojnim Vlajkom (Vladimir Živković, član Zabranjenih) i pričali smo sve vreme kako tenzije treba da se smire. Kada sam izašao želeo sam da uložim svoj autoritet u to da se smiri situacija, barem da nema napadanja. Ako treba da napravimo i dve tribine ali da nema netrpeljivosti, tuča ili ne daj Bože da neko izgubi glavu. Na Jugu sam zatekao potpuno neprirodnu situaciju, zatekao sam neke ljude koje ne poznajem a kojima su mnogi navijači davali legitimitet. Totalno ludilo. Zabranjeni su u jednom trenutku imali dobar fazon i pravac, ali mislim da su ih vodili pogrešni ljudi. Na kraju su ti ljudi odlučili da razgovaraju sa ljudima sa Juga koji su se pojavili niotkuda. Odlučili su da njima daju legitimitet, da se sa njima dogovore, na kraju da se vrate na Jug i da se pose*u po svemu", ističe Kimi.

Kaže kako, mnoge laži su plasirane u javnosti o njemu.

"Ja nikada nisam krio svoju ljubav prema igrama na sreću ali to je iskorišćeno kako bih ja izgubio legitimitet kod dela navijača Partizana. Ja nikad nisam imao obezbeđenje, nisam vozio blindirani automobil. Eto još jedna laž koja je bila – pričali su da vozim blindirani auto, a ja ni dozvolu nemam, ne umem da vozim. Mene niko nije kontrolisao, nikome nisam polagao račune i to je iskorišćeno da se dovedu ljudi koji će biti kontrolisani i koji će morati da polažu račune. Meni je trebalo da pohvatam šta se sve dešava, ali sam video da ljudi koje poznajem 15-20 godina daju vetar u leđa ovome što pričam – šta da kažem nego strašno", ističe on.

